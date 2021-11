Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Siracusa, +15°C a Oristano e Savona, +7°C a Torino

MeteoWeb

Il maltempo sta interessando in questo ore il Centro e il Sud, con piogge, temporali e forti venti che hanno interessato diverse regioni, dalla Toscana alla Calabria, passando per la Campania. E per domani, domenica 28 novembre, la Protezione Civile ha diramato ancora l’allerta meteo rossa su alcuni settori della Calabria e della Basilicata.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 27 novembre 2021, in alcune località italiane: