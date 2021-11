Meteo, le temperature minime di oggi: +9°C a Vercelli e Porto Torres, +20°C a Tropea, Falcone e Patti

MeteoWeb

Massima allerta per l’arrivo di intensi fronti perturbati dal Mar Libico i quali si abbatteranno soprattutto sulla Sicilia centro-occidentale, in particolare sulle province di Agrigento, Trapani e Palermo. Responsabile dell’azione perturbata è il ciclone Blas, che si pone con il minimo al suolo a ovest dell’Isola, in prossimità delle Baleari.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 11 Novembre 2021, in alcune località italiane: