Meteo, le temperature minime di oggi: -1°C a Pratomollo, 0°C a Bolzano, Pordenone e Linguaglossa, +16°C a Lampedusa e Lula

MeteoWeb

Sul Mediterraneo centrale è attiva una moderata bassa pressione in prossimità del medio-basso Tirreno in grado di arrecare instabilità soprattutto al Centro/Sud, localmente sul Piemonte, con fenomeni circoscritti. In seguito, un vortice instabile collocato sulla Spagna avanzerà verso Est, agganciandosi a un flusso perturbato a carattere più freddo in discesa dal Mare del Nord. Entro domani la nuova azione depressionaria invierà fronti perturbati verso l’Italia con piogge e temporali diffusi da Nord a Sud.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 24 Novembre 2021, in alcune località italiane: