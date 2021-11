Meteo, oggi l’Alto Adige si risveglia sotto zero: in arrivo tanta neve fresca nel fine settimana

MeteoWeb

E’ arrivato il freddo in Alto Adige.

Questa mattina tutte le località segnavano valori sotto lo zero: a Bolzano la minima è stata di -2°C, Vipiteno si è svegliata con -7°C, come anche Brunico e Dobbiaco.

Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, oggi sono attese le prime deboli precipitazioni verso sera, con un po’ di neve alle quote più alte. Sabato è previsto mezzo metro di neve fresca sulle montagne e quota neve in calo in molte valli.

