Meteo, sole e caldo su gran parte d’Italia ma la nebbia mantiene fredda la Pianura Padana: +21°C a Roma, +6°C a Torino [LIVE]

Fine settimana all’insegna di una moderata alta pressione sull’Italia e del tempo stabile e in gran parte soleggiato, ma anche con fastidi legati a una condizione anticiclonica e tipici della nostra area mediterranea come nubi basse e nebbie, in particolare su alcune aree del Nord, localmente del Centro. Infatti, a fronte di un ampio soleggiamento che sta riguardando gran parte del territorio, si segnalano nubi basse e nebbie su tutta la Pianura Padana, localmente sul Golfo ligure e sulle coste relative e altre nebbie diffuse sul medio-alto Adriatico in mare, anche sui rispettivi settori della terraferma, soprattutto tra le Marche centro-orientali e verso Nord, fino alla Venezia Giulia.

Torino non supera i +6°C in pianura, ma fa molto caldo al Centro/Nord: spiccano sull’Appennino tosco/emiliano +16°C ai 1.400 metri di quota di Fiumalbo e ai 1.200 metri di altitudine di Frassinoro. Spiccano anche i +21°C di Roma, Napoli, Catania, Reggio Calabria, Latina, Benevento, Olbia, Fondi e Terracina, i +20°C di Caserta e Cosenza, i +19°C di Genova e Salerno.

