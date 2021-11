Meteo Veneto: nubi e piogge lunedì 22 novembre poi tempo stabile fino a mercoledì 24

MeteoWeb

Da domenica progressivo cedimento della pressione per l’avvicinamento da nord di una saccatura che porterà i sui effetti nella giornata di lunedì con nuvolosità diffusa associata a qualche precipitazione sparsa in Veneto. In seguito un minimo depressionario tenderà ad isolarsi sul Mediterraneo occidentale, lasciando condizioni di tempo stabile sul Veneto fino a mercoledì. Giovedì probabile avvicinamento verso est della suddetta depressione con conseguente richiamo in quota di correnti umide da sud che determineranno condizioni di tempo perturbato con precipitazioni anche diffuse.

Pomeriggio/sera di Domenica 21

Sulle zone montane sereno o poco nuvoloso con tendenza a maggiore nuvolosità alta verso sera. In pianura e su parte della pedemontana estese nubi basse con cielo molto nuvoloso o coperto. A fine giornata non si escludono debolissime piogge sui settori occidentali. Temperature massime in generale diminuzione. Venti in pianura deboli inizialmente variabili poi tendenti a disporsi dai quadranti orientali. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest, a tratti forti in alta quota.

Lunedì 22

Cielo: Cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Probabilità medio bassa (25-50%) di deboli precipitazioni sparse e intermittenti; quota neve oltre i 1500/1700m.

Temperature: Valori in aumento in pianura; sulle zone montane minime senza notevoli variazioni o in locale aumento, massime in calo.

Venti: In pianura Bora moderata al mattino, tendente a rinforzare nel corso del pomeriggio, specie su costa e pianura limitrofa dove in serata risulterà tesa, a tratti anche forte. In quota moderati da sud-ovest al mattino, deboli variabili al pomeriggio.

Mare: Da mosso a molto mosso in serata.

Martedì 23

Cielo: Fino al primo mattino residua nuvolosità, poi schiarite via via più ampie fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo anche marcato in pianura, massime senza notevoli variazioni.

Venti: Bora moderata/tesa, a tratti forte al primo mattino sulla costa, in attenuazione sulle zone interne nel corso del pomeriggio. In quota deboli dai quadranti orientali.

Mare: Molto mosso.

Mercoledì 24

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nel corso del pomeriggio tendenza a progressivo aumento della nuvolosità a partire da ovest. Temperature minime in ulteriore calo con valori localmente prossimi allo zero su zone pedemontane e della pianura settentrionale; valori massimi in diminuzione in pianura, stazionari in montagna. Residui rinforzi di Bora sulla costa, specie al mattino; in quota venti in rinforzo dai quadranti meridionali.

Giovedì 25

Condizioni di tempo perturbato con cielo coperto e precipitazioni diffuse a partire dai settori occidentali, in particolare nel pomeriggio, specie su zone montane e pedemontane. Quota neve intorno ai 1200/1400m. Temperature minime in generale aumento, massime stazionarie, in calo sulle zone montane. Bora moderata, a tratti tesa sulla pianura. In quota venti moderati/tesi dai quadranti meridionali.