Meteo Veneto: peggioramento da stasera con piogge diffuse domenica 14 novembre

MeteoWeb

Un nucleo ciclonico d’aria fresca in quota transita dall’Europa centro-settentrionale al Mediterraneo occidentale, richiamando sul Veneto molte nubi e delle precipitazioni soprattutto domenica; poi la struttura barica si attenuerà, ma continuerà a far affluire correnti spesso umide dai quadranti orientali, tanto che lunedì si affacceranno delle schiarite ma martedì torneranno fasi parecchio nuvolose e specie in pianura un altro po’ di precipitazioni.

Pomeriggio/sera di Sabato 13

Cielo da molto nuvoloso, con qualche schiarita soprattutto in quota, a generalmente coperto; parziali riduzioni della visibilità a bassa quota; precipitazioni inizialmente da locali a sparse, poi da sparse a relativamente diffuse, in prevalenza modeste ma con qualche rovescio specie verso fine giornata in pianura; limite delle nevicate dapprima sui 1900-2200 m, in abbassamento serale a circa 1800-2100 m sulle Prealpi e 1600-1900 m sulle Dolomiti.

Domenica 14

Cielo: Cielo in genere coperto.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di fenomeni perlopiù diffusi, in alcuni casi a carattere di rovescio, in diradamento almeno a nord-est verso fine giornata; limite delle nevicate a circa 1600-1900 m sulle Prealpi e 1500-1800 m sulle Dolomiti.

Temperature: Le minime ad alta quota diminuiranno, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui in quelle meno elevate prevarranno gli aumenti, altrove aumenteranno; le massime sulle zone montane diminuiranno, sulla pianura meridionale aumenteranno un po’ e altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota dai quadranti sud-orientali, da moderati a temporaneamente tesi in giornata; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura generalmente nord-orientali, da deboli a moderati, occasionalmente anche tesi sulla costa verso sera.

Mare: Nelle prime ore quasi calmo, poi poco mosso, di sera mosso.

Lunedì 15

Cielo: Cielo irregolarmente nuvoloso, con copertura temporaneamente anche estesa all’inizio e schiarite via via più significative a partire da nord.

Precipitazioni: Probabilità sulla pianura meridionale nelle prime ore medio-alta (50-75%) e poi in diminuzione fino a nulla o molto bassa (0-5%), altrove generalmente nulla o molto bassa (0-5%); si tratterà di fenomeni in genere modesti e da sparsi a locali, eventualmente con qualche fiocco di neve da quote dell’ordine dei 2000 m.

Temperature: Minime in calo sulle zone montane e pedemontane, pressoché stazionarie altrove; massime in moderato aumento, salvo locale stazionarietà su bassa pianura e costa.

Venti: In quota moderati sud-orientali, occasionalmente anche tesi nella prima parte della giornata; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura generalmente nord-orientali, sull’entroterra moderati e sulla costa tesi, comunque in attenuazione a fine giornata.

Mare: Prevalentemente mosso.

Martedì 16

Cielo da molto nuvoloso a coperto, salvo locali fasi di schiarita nelle prime ore; precipitazioni da sparse a relativamente diffuse soprattutto su pianura e Prealpi, nevose da quote dell’ordine dei 2000 m, o di poco inferiori sulle Dolomiti; le temperature minime subiranno in pianura una lieve diminuzione, in montagna contenute variazioni di carattere locale; le temperature massime in quota saranno stazionarie o in lieve aumento, altrove diminuiranno.

Mercoledì 17

Parecchie nubi, qualche possibile schiarita più che altro in quota e alla sera; probabili precipitazioni da locali a temporaneamente sparse soprattutto in pianura, ove potranno assumere carattere di rovescio; limite delle nevicate indicativamente a 1700-2000 m; temperature minime in aumento sulle zone montane e pedemontane, senza notevoli variazioni altrove; temperature massime in contenuto aumento almeno a bassa quota.