Covid: il prefetto di Milano invita i sindaci dell’hinterland a ordinare l’uso della mascherina all’aperto

Una lettera al sindaco Giuseppe Sala e tutti i sindaci dell’hinterland è stata inviata dal prefetto di Milano Renato Saccone: la richiesta è quella di prevedere con eventuali ordinanze l’uso della mascherina anche in luoghi all’aperto dove ci sono particolari affollamenti, come i mercatini di Natale. La missiva è stata inviata al termine del comitato per l’ordine pubblico con l’obiettivo di far restare la Lombardia in zona bianca, nonostante l’aumento dei contagi.