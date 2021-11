Miozzo sul vaccino: “dopo la terza dose dovremo fare la quarta, la quinta e così via…”

MeteoWeb

L’ex coordinatore del CTS Agostino Miozzo durante la trasmissione televisiva “Tagadà” condotta da Tiziana Panella su La7, ha detto: “io ritengo che la terza dose sia una necessità legata all’evoluzione di questa disgraziata pandemia che ci ha abituato agli imprevisti, a un andamento impossibile da prevedere per qualsiasi scienziato. La terza dose è indispensabile, ce lo dice l’esperienza importante di Israele, anche se la terza dose da sola non basta, occorrono comportamenti individuali responsabili, dobbiamo continuare a mantenere tutte quelle precauzioni di responsabilità individuale, precauzioni come mascherine, distanziamento, anche da vaccinati. Molto probabilmente avremo una sequenza di dosi anche dopo la terza, dovremo fare la quarta, la quinta, eccetera, potrebbe succedere che avremo la vaccinazione anti Covid analogamente a quella anti influenzale tutti gli anni, abbiamo l’obbligo di comunicare in modo autorevole dal punto di vista scientifico e dal punto di vista politico, altrimenti la confusione non aiuta“.