Il modello Svezia funziona: niente Green Pass né lockdown e adesso è l’unico Paese Covid-free

Il modello Svezia funziona: il Paese scandinavo in cui si sarebbero dovuti estinguere tutti perché non stavano seguendo le durissime restrizioni italiane, è l’unico a non avere la quarta ondata evidentemente grazie all’approccio scientifico adottato dal Governo svedese che non ha mai imposto restrizioni né lockdown, non ha voluto introdurre il Green Pass e ha usato un approccio soft con le vaccinazioni. Gli svedesi vaccinati sull’intera popolazione sono il 70%, una cifra analoga a quella dell’Austria e della Germania e di gran lunga inferiore a Italia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Spagna, Irlanda, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Portogallo. Nonostante il numero inferiore di vaccinati, la Svezia è l’unico Paese in cui il virus non circola più: la media dei nuovi casi giornalieri è stabilmente inferiore ai 900 da sei mesi, su una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti. La mortalità è azzerata, con una media di 2 vittime giornaliere nell’ultimo mese. Gli ospedali sono vuoti ed al momento è l’unico Paese Covid-free, senza la quarta ondata che invece dilaga tutt’intorno, persino delle confinanti Finlandia e Norvegia, che hanno entrambe molti più vaccinati eppure contano entrambe oltre 2.000 nuovi casi al giorno su una popolazione di 5 milioni di abitanti. Più del doppio dei casi su una popolazione della metà.

Il caso della Svezia è emblematico: non ci sono mai state restrizioni rigide che hanno privato le libertà, ma soltanto consigli utili alla popolazione su tutte quelle misure da adottare per limitare il contagio nelle persone fragili. Il virus è stato lasciato libero di correre tra i giovani, che si sono naturalmente immunizzati e che adesso non sono vaccinati perché hanno una protezione migliore, quella naturale. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, in Svezia ci sono stati molti contagi (116 mila casi ogni milione di abitanti), individuati grazie a un numero enorme di tamponi resi gratuiti per la popolazione, ma pochissimi morti (1.478 morti ogni milione di abitanti). Per avere un confronto, nell’Italia delle restrizioni più rigide dell’occidente abbiamo avuto 80 mila casi ogni milione di abitanti e ben 2.200 morti ogni milione di abitanti. In Francia 111 mila casi ogni milione di abitanti e 1.804 morti ogni milione di abitanti, in Spagna 108 mila casi ogni milione di abitanti e 1.874 morti ogni milione di abitanti. I numeri parlano da soli e non hanno bisogno di interpretazioni.