Moderna annuncia il vaccino contro la variante Omicron: “Pronto in pochi mesi”

Moderna ha annunciato che potrebbero volerci mesi prima di iniziare a distribuire un vaccino anti Covid specifico per la variante Omicron. Lo ha spiegato l’amministratore delegato della casa farmaceutica, Stéphane Bancel, all’emittente Cnbc. Bancel ha precisato che l’efficacia degli attuali vaccini contro la variante Omicron non è nota e che in due settimane sarà possibile fare chiarezza su questo aspetto. Venerdì a Moderna aveva riferito di essere al lavoro per mettere a punto un ‘booster’ apposito per la nuova variante. La casa farmaceutica sta anche sperimentando un maggiore dosaggio dell’attuale ‘booster’, il vaccino per la terza dose.