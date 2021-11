La Stazione Spaziale Internazionale si allarga con il nuovo modulo russo Prichal: fornirà 5 nuove porte di attracco

MeteoWeb

Alle 16.19 (ora italiana), è stata completata la manovra di attracco del nuovo modulo russo Prichal con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lanciato il 24 novembre con un razzo Soyuz, il nuovo modulo, il cui nome in russo significa “porto”, e’ dotato di ben 5 porte di attracco per capsule spaziali. L’aggancio del nuovo modulo sara’ finalizzato con una passeggiata spaziale in programma ai primi di gennaio e rappresenta un nuovo importante passo in avanti nei programmi di ‘ristrutturazione’ della ISS.

Il nuovo modulo e’ una sorta di sfera schiacciata di 3,5 metri per 5, pesante 4 tonnellate, e un volume complessivo di 14 metri cubi, circa il doppio di una capsula Dragon Cargo di SpaceX. Secondo il sito RussianSpaceWeb.com, le funzioni del nuovo modulo includono “il testare architetture per insediamenti potenzialmente permanenti nello spazio“, e aggiunge che “potrebbe anche fungere da hub di futura nuova base orbitale”.

Prichal e’ il secondo nuovo modulo russo per la ISS in pochi mesi. A luglio era stato integrato Nauka, il piu’ grande laboratorio spaziale mai messo in orbita dalla Russia. Nauka era stato anche protagonista di un pericoloso fuori programma quando, poche ore dopo l’attracco, l’accensione accidentale dei motori aveva causato la rotazione completa dell’intera stazione.