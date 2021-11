Il dramma della star Monique Morley, infarto e pericardite dopo il vaccino Pfizer: “questo succede, non è più raro”

MeteoWeb

Monique Morley, star del reality “The Bachelor”, affida ad un lungo post su Instagram il racconto del suo calvario dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid. Dopo la prima dose del vaccino Pfizer, Morley ha accusato gravi effetti collaterali, che l’hanno portata ad avere anche un attacco di cuore.

“Volevo aspettare a postare questo, perché onestamente è stato tutto un po’ troppo. Ma sento che ora posso farlo. Nella foto a destra, ero io una settimana prima di ricevere la mia prima dose del vaccino Pfizer e nella foto a sinistra, sono io poco dopo averla ricevuta. Sconfitta. Spaventata e sola”, scrive la giovane, a corredo della foto in alto. “Condivido la mia storia sperando di aiutare gli altri a non sentirsi così soli, per portare consapevolezza che questo è reale. Succede. Non è più raro. Sto condividendo tutto questo in modo che forse ci penserete due volte prima di avere discussioni con un amico o una persona cara sulle loro scelte e sceglierete di essere gentili, invece di pensare di saperne di più”, continua.

“Questa è la mia storia. 15 minuti dopo la mia prima dose, ho iniziato ad avere attacchi incontrollabili per 45 minuti. Il dottore e l’infermiera mi hanno detto di non andare in ospedale, ma di andare a casa e riposare, visto che non avevo precedenti di attacchi simili. Il giorno dopo, ero nel mio salotto quando è iniziato di nuovo il blocco della mascella, ho iniziato a sudare, ad avere palpitazioni cardiache, avevo la vista offuscata, crampi in tutto il corpo. No, non era un attacco di panico. Spaventata, ho chiamato qualcuno per venire da me. Poco dopo, ho avuto un altro attacco incontrollabile, ma questo è durato 1 ora e mezza e ha influenzato anche il linguaggio”, racconta la giovane, specificando di essere andata in ospedale in ambulanza.

“Non riesco neanche a spiegarlo, assolutamente traumatico. Anche loro hanno detto che non riuscivano a spiegarselo. Non ero ansiosa. Non stavo avendo un attacco di panico. Nessuno sapeva cosa fosse ma c’era qualcosa che non andava affatto bene”, prosegue Morley, raccontando di essere stata dimessa dopo 8 ore. “È passato un giorno, più dolore al petto, non riuscivo a respirare bene o camminare, ero molto affaticata. Qualcosa non andava affatto bene. Ho chiamato diversi dottori, che mi hanno detto di andare direttamente in ospedale. L’ho fatto e dopo 12 ore circa, sono stata rimandata a casa perché non sapevano cosa fare. Così sono andata a dormire quella notte e purtroppo mi sono svegliata alle 4:30 per un attacco di cuore”, scrive la giovane, raccontando di essere finita di nuovo in ospedale.

“Elettrocardiogramma anormale, danni al mio cuore e anche un’infiammazione del cuore, ovvero la pericardite. È così sconfortante avere tutti che ti dicono che non è correlato al vaccino quando in realtà lo è. Non continuerò troppo sul lato traumatico delle cose perché non voglio concentrarmi su quello. Ma voglio condividere con tutti voi come mi sto riprendendo. In tempi come questi, dobbiamo essere presenti l’uno per l’altro, anche se non siamo d’accordo. Questo è un momento spaventoso per molti. Quindi, per favore, siate gentili. Anche se non siete d’accordo. Il mondo ha bisogno di tutto l’amore possibile”, conclude Morley.