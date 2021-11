Montagna, recuperati quattro alpinisti nel Gruppo della Moiazza

MeteoWeb

Si è resto necessario l’intervento dell’elicottero di Trento emergenza, abilitato al volo notturno, per recuperare 4 alpinisti, di cui 3 uomini e una donna, bloccati a causa delle corde incastrate sulla Pala della Gigia, nel Gruppo della Moiazza. Gli alpinisti, dai 23 ai 57 anni originari di Montebelluna, si stavano calando in corda doppia dopo essere arrivati ​​in cima, quando però è sopraggiunto il buio e hanno chiesto aiuto. Messosi in contatto con gli alpinisti, verso le 18 dopo aver imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Agordo, l’elicottero ha effettuato una ricognizione e l’ha individuato nella neve. A quel punto il velivolo è tornato a valle e ha sbarcato il soccorritore. L’equipaggio ha poi valutato la modalità operativa, è nuovamente decollato e ha poi provveduto al recupero con il verricello.