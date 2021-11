Morto in un incidente aereo Glen de Vries: era andato nello spazio con Blue Origin

MeteoWeb

Morto in un incidente aereo Glen de Vries, l’imprenditore volato nello spazio a bordo di Blue Origin con William Shatner, il Capitano Kirk di Star Trek, lo scorso 13 ottobre. Il piccolo velivolo su cui era bordo il 49enne si e’ schiantato in New Jersey. “Siamo devastati dall’aver appreso della morte di Glen de Vries. Ha portato molta energia nella squadra di Blue Origin. La sua passione per l’aviazione e la beneficenza sara’ ricordata e ammirata“, afferma Blue Origin.