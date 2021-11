Natale: avviso per neve spray pericolosa per il consumatore, “altamente infiammabile”

MeteoWeb

“Nella sezione “Avvisi di sicurezza” del sito del ministero della Salute in data odierna, 26 novembre 2021, è stato pubblicato un comunicato che riguarda un prodotto non alimentare considerato pericoloso per i consumatori“: lo afferma in una nota lo “Sportello dei Diritti”. Il prodotto in questione, si legge nel comunicato, è “Bomboletta neve Star” della marca Star.

“È un prodotto che arriva dalla Cina e che viene venduto in spray in aerosol da 250 ml. Il comunicato si riferisce al lotto n 2021520, art CS35190. Questi il nome, indirizzo e dati dell’importatore: Ditta C.Star via delle Calandre 65 Calenzano (Firenze) e commercializzato al dettaglio da H&Y Srl via Eridano 21/F Cremona,” precisa l’associazione. Il prodotto, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è considerato “pericoloso per il consumatore perché altamente infiammabile, non ammesso in tali articoli dato il loro utilizzo all’interno delle case, sopra presepi ed alberi di Natale come si legge alla voce relativa alla natura del pericolo e rischio per i consumatori“.