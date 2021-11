Fitta coltre di nebbia e nubi in Pianura Padana: temperature molto basse al Nord, +8°C a Torino e Asti, +9°C ad Alessandria

MeteoWeb

Una fitta coltre di nebbia e nubi basse copre la Pianura Padana oggi, tenendo le temperature a un livello per la prima volta così basso al Nord quest’anno. Mentre in montagna splende il sole con clima mite, nella pianura piemontese alcune località non superano i +8°C. Per esempio, alle 15, si registravano +8°C a Torino, Asti, Biella, +9°C ad Alessandria e Pavia ma anche +10°C a Piacenza, Parma, Novara, Vercelli, +11°C a Lodi, +12°C a Milano, Venezia, Ferrara, Mantova, Crema, Cremona, +13°C a Verona, Padova, Bologna, Bergamo, Brescia, +14°C a Vicenza.

Sul resto d’Italia, le condizioni sono ampiamente soleggiate, a parte qualche residua pioggia al Sud, grazie ad una tregua dal maltempo che ha colpito il Paese nell’ultima settimana, soprattutto al Centro-Sud.

Ma la tregua dal maltempo sarà breve: la prossima settimana tornano temporali e nubifragi.