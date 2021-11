Crollo delle temperature e neve a bassa quota nel Lazio: accumuli fino a 10cm nel Viterbese, scuole chiuse in molti comuni – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’ondata di freddo e neve che sta interessando l’Italia e in particolare il Centro-Sud ha colpito in pieno anche il Lazio, dove la neve sta cadendo fino a quote di bassa collina in provincia di Viterbo. Questa mattina, infatti, mezza provincia di Viterbo si è risvegliata coperta dalla neve fino a dieci centimetri (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). La parte nord della Tuscia è imbiancata a causa della nevicata iniziata stanotte e che sta proseguendo tutt’ora.

Questa situazione ha provocato numerosi disagi ai trasporti e alle scuole, visto che le strade provinciali sono praticamente impercorribili. Le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni, come a San Lorenzo Nuovo, Gradoli, Acquapendente, Montefiascone, Bagnoregio, Valentano, Bolsena, Grotte di Castro, Onano. Il sindaco di Latera Francesco Di Biagi ha invitato la cittadinanza a “muoversi solo se strettamente necessario“. Un camion è finito fuori strada nei pressi di Gradoli. Imbiancati anche i monti Cimini, nella bassa Tuscia.

Dopo le nevicate di questa mattina a quote di bassa collina sul Viterbese, le precipitazioni hanno interessato anche il Lazio Meridionale. Le temperature si sono abbassate e la neve è scesa a livelli pressoché collinari tra le zone montane orientali di Roma, Frosinone e Latina. Fiocchi di neve anche ad Alatri (Frosinone) a 500 metri di altezza, fiocchi anche nel comune di Vallercorsa (Frosinone) e a Lenola (Latina). Nevica anche su tutte le zone nord-orientali del Reatino, nelle valli dei Monti della Laga e Amatrice. Fiocchi segnalati a bassa quota sui rilievi nella provincia di Roma.

Segnalato anche un rovescio di graupel a Sacrofano (Roma): accumuli di graupel si stanno registrando anche in altre zone del Lazio tra le province di Roma e Latina.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: