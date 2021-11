Maltempo, neve precoce e temperature in picchiata a Pechino: accumuli fino a 10cm, caos sulle strade – FOTO

MeteoWeb

Temperature in picchiata e neve precoce a Pechino. Da ieri sera, la capitale cinese fa i conti con un inizio anticipato dell’inverno, con le temperature che sono piombate a 10°C sotto la media stagionale. La neve che ha imbiancato il centro della città ha raggiunto tra gli 0,6cm e gli 1,2cm, con accumuli fino a 10cm, ha spiegato Guo Jinlan, capo meteorologo del centro meteorologico della capitale cinese, aggiungendo che le temperature scenderanno drasticamente accompagnate da forti venti.

La neve che sta cadendo a Pechino sta creando non pochi disagi alla circolazione sulle strade. Alle 8:30 di questa mattina (ora locale), oltre 164 linee di autobus sono state sospese e molti tratti di diverse superstrade sono stati chiusi, come rendono noto le autorità del traffico. La città ha emesso allarmi gialli per ondate di freddo, venti forti, strade ghiacciate e tempeste di neve. La Cina ha un sistema di allerta meteo caratterizzato da quattro livelli di colore, con il rosso che rappresenta il più grave, seguito da arancione, giallo e blu.

