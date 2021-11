Campania, notte di maltempo a Napoli: spaventoso boato a Sant’Agnello, si apre voragine vicino al palazzo comunale [FOTO]

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito nella notte la Campania e in particolare il Napoletano.

A causa del maltempo, una voragine si è aperta lungo il corso principale di Sant’Agnello, nei pressi del palazzo comunale.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai residenti svegliati da un boato, un forte rumore, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento e gli uomini della Protezione Civile. Il dissesto ha provocato l’interruzione nell’erogazione idrica nella zona.

Sindaco e vigili del fuoco stanno valutando gli interventi da attuare per mettere in sicurezza l’area.

Probabilmente a causa del maltempo, un vecchio stabile di due piani in muratura, disabitato e in stato di abbandono è crollato a Casola di Napoli, in via Vittorio Veneto 28. Sul posto i Carabinieri della stazione di Gragnano e i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: