Sta per iniziare la notte polare a Utqiagvik: il sole non sorgerà fino al 23 gennaio 2023 nella città più settentrionale degli USA – FOTO

Oggi inizia la notte polare a Utqiagvik, città sulla punta settentrionale dell’Alaska, oltre il Circolo Polare Artico. Il sole tramonterà alle 13:37 (ora locale) e non tornerà a salire sopra l’orizzonte fino al 23 gennaio 2022 (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La città, in passato conosciuta come Barrow, ospita oltre 4.000 persone e sta per iniziare il periodo di circa 67 giorni di oscurità, conosciuto come notte polare.

Il motivo per il quale Utqiagvik vive lunghi periodi di buio nel cuore dell’inverno è dovuto all’inclinazione della Terra e alla posizione della città in prossimità del Polo Nord. Poiché la Terra orbita intorno il sole sul suo asse, il Polo Nord è più distante dal sole in inverno, il che determina un esteso periodo di buio intorno al solstizio d’inverno. Succede totalmente l’opposto durante il solstizio d’estate: a Utqiagvik ci saranno settimane di luce perenne dalla metà di maggio all’inizio di agosto.

Anche se Utqiagvik non è l’unica città dell’Alaska a vivere questo fenomeno, è la prima della lista delle località per quanto riguarda la notte polare a causa della sua posizione a nord. Per circa 1-2 mesi, anche i residenti di Kaktovik, Point Hope e Anaktuvuk Pass vivranno senza sole. I loro ultimi tramonti si verificheranno tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.