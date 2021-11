Meteo, Novembre si conclude con una giornata di super freddo nello Stretto di Messina: la massima non supera i +14°C dopo una minima di +7°C

MeteoWeb

Giornata di super freddo oggi nello Stretto di Messina: nel capoluogo peloritano la temperatura minima è piombata stamani addirittura a +7,0°C e la massima s’è fermata a +14,3°C; nella dirimpettaia Reggio Calabria abbiamo avuto una minima di +7,8°C e una massima di appena +14,0°C. Dopo i forti temporali della notte, la giornata è trascorsa con cielo nuvoloso, forte vento di maestrale e mare mosso. Il forte vento ha raggiunto raffiche di 78km/h a Messina centro e 64km/h a Torre Faro. Spiccano i 52mm di pioggia caduti in centro a Messina, con un’intensa grandinata che ha imbiancato la città nella notte. Adesso la situazione migliorerà al punto che domani, Mercoledì 1 Dicembre, tornerà a splendere il sole con temperature in aumento, ma ancora fredde. I valori così bassi di oggi, fino a +7°C nelle minime e non oltre i +14°C nelle massime, non rappresentano il record storico del periodo ma sono comunque molto freddi rispetto alle medie di fine novembre per città costiere come Reggio e Messina che stanno vivendo a fine Novembre una tipica giornata tra le più fredde che possono capitare tra fine Gennaio e inizio Febbraio, in pieno inverno.