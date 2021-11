Nubifragi nel Lazio, paura ad Itri: valanga di fango e detriti, strade devastate, auto distrutte e famiglie evacuate [FOTO]

MeteoWeb

E’ stata una notte di paura e angoscia quella dei residenti di Itri, in provincia di Latina. Da ieri sera, infatti, diverse zone del Lazio sono sotto la morsa del maltempo, con nubifragi stanno creando disagi ma soprattutto danni. Ad Itri una colata di fango e detriti ha colto la cittadinanza di sorpresa, sebbene l’attenzione fosse alta per via dell’allerta meteo con criticità arancione diramata ieri dalla Protezione Civile. Nonostante questo la furia del nubifragio è stata devastante, come si può vedere dalle foto nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

Frane e smottamenti si sono verificati in diversi quartieri della città, ma a causare danni sono state anche le colate di fango e detriti che hanno raggiunto le abitazioni, travolgendo tutto ciò che trovavano sulla propria strada, come auto e moto. Tra le zone più colpite vi sono i quartieri di San Gennaro, Giovenco e Campoli. Ad Itri sono caduti in poche ore 37.6 mm di pioggia, mentre nella vicina Fondi i valori pluviometrici hanno fatto registrare 114.2 mm.

All’alba, questa mattina, si è iniziato con la conta dei danni nella cittadina laziale: strade allagate, case inondate dal fango e auto e moto distrutte dalla furia dell’acqua e dei detriti. Fortunatamente non ci sono feriti, ma per molte famiglie si è resa necessaria l’evacuazione. Da ore i Vigili del Fuoco, insieme ai volontari della protezione Civile, stanno cercando di far fronte all’emergenza che ha messo in ginocchio Itri. Intanto il sindaco, Giovanni Agresti, che è al lavoro insieme ai volontari per mettere al sicuro la propria città, ha deciso di chiudere le scuole fino a data da destinarsi.

