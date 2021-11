Nuova colonia di koala scoperta a Sydney: potrebbe essere solo una parte di una vasta popolazione

MeteoWeb

Ogni tanto arriva una buona notizia per l’iconico koala australiano: è stata scoperta una nuovissima colonia nel Parco nazionale di Heathcote, a soli 60 minuti di auto a sud di Sydney. La colonia sana di koala è composta da circa 100 individui, tra cui molte femmine e si ritiene che sia un’estensione della ben nota popolazione di Campbelltown.

Gli scienziati Steve Anyon-Smith e Tom Kristensen hanno svolto un lavoro di indagine tra luglio e settembre 2021. “Abbiamo visto alcuni alberi pesantemente graffiati in una parte remota del parco, il che ha suggerito che potev esistere una popolazione di koala poco conosciuta“, afferma Steve, “e le regole di blocco del Covid ci hanno permesso di esercitarci all’interno della nostra area governativa locale”. Questo ha dato ai due il tempo di effettuare le registrazioni. Prima di questa scoperta, si credeva che gli avvistamenti di koala a Heathcote NP fossero rari. “Non molte persone cercano la fauna selvatica qui: è il cugino povero del più noto Royal National Park dall’altra parte della strada“, afferma Steve. “Nonostante i koala siano abbastanza evidenti una volta che li vedi, poche persone li vedono per caso. Devi davvero cercare”.

Secondo l’ecologo e professore associato dell’Università di Sydney Mathew Crocuher, i koala di Heathcote NP potrebbero non essere solo una nuova colonia, ma una nuova popolazione. “I koala erano stati avvistati in precedenza a Heathcote NP, ma questo è significativo in quanto ora sono stati avvistati così tanti koala in quel luog, dove vi sono anche femmine fertili“, dice. “Questo indica che sono più che una piccola dispersione dei koala della popolazione di Campbelltown, ma una popolazione in sé”.

La National Parks Association (NPA) del NSW, che ha lavorato a stretto contatto con gli scienziati cittadini per compilare i loro risultati in un rapporto, ha scritto al ministro dell’Ambiente del NSW Matt Kean chiedendo che i koala siano dichiarati un bene di importanza intergenerazionale (AIS), che è un nuovo provvedimento legislativo che cerca una protezione speciale per l’habitat delle specie minacciate. “I koala di Heathcote NP hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile per sopravvivere nel prossimo secolo“, afferma l’amministratore delegato dell’NPA Gary Dunnett.

Secondo il governo, ci sono tra 20.000-30.000 koala che vivono nel NSW. I dati diffusi dalla Australian Koala Foundation mostrano un calo del 41% in tre anni della popolazione in quel territorio. Michael Crocuher afferma che i koala di Heathcote NP devono fronteggiare una serie di minacce. “Essere così vicino a Sydney la rende una popolazione importante per la gente del NSW. Se, come la popolazione di Campbelltown, è probabilmente esente da clamidia, la popolazione è vitale per la conservazione della specie. Tuttavia, essere vicino a Sydney porta altri problemi di conservazione. Molti koala muoiono sulle strade vicine, inclusa Heathcote Road, quindi è necessario lavorare per mitigare la morte dei koala. Anche Heathcote NP è stata soggetta in passato a grandi incendi boschivi e questo rischio deve essere gestito. Anche i cani possono essere un problema, se i koala vanno nelle aree urbane”.

L’NPA ha evidenziato il ruolo che i cittadini scienziati possono svolgere nella conservazione. “I risultati sono possibili solo grazie alle centinaia di ore che Steve e Tom hanno trascorso sul campo, il che ci ha fornito uno standard di copertura che la maggior parte dei ricercatori poteva solo sognare”, afferma Gary. “Questi due scienziati del luogo hanno fornito al National Parks and Wildlife Service informazioni dettagliate per un valore di decine di migliaia di dollari senza alcun costo”.