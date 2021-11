Messa a punto la nuova generazione del vaccino CureVac contro il Covid: trovato un modo per ottimizzare i futuri vaccini mRNA

MeteoWeb

La seconda generazione del vaccino CureVac mRNA utile a contrastare il virus SARS-CoV-2 mostra risposte immunitarie migliorate nei primati non umani rispetto alla prima iterazione, secondo quanto si legge in uno studio su Nature. Gli studi clinici previsti per questo vaccino determineranno se i miglioramenti si tradurranno in una maggiore efficacia anche nell’uomo. La ricerca, inoltre, identifica anche un modo per ottimizzare tutti i futuri vaccini mRNA.

La prima generazione del vaccino CureVac COVID-19, CVnCoV, è stata recentemente valutata in uno studio di efficacia di fase IIb/III nell’uomo, con un’efficacia del vaccino osservata contro il COVID-19 sintomatico di circa il 48%. Il vaccino di seconda generazione, CV2CoV, è stato modificato per migliorare l’espressione degli antigeni virali. Per determinare se queste modifiche potrebbero migliorare l’efficacia, Dan Barouch e colleghi confrontano entrambi i vaccini nei primati non umani.

I macachi Cynomolgus sono stati immunizzati con CVnCoV o CV2CoV o erano controlli fittizi (6 macachi per gruppo). CV2CoV ha indotto risposte immunitarie migliorate rispetto a CVnCoV e risposte migliorate delle cellule B e T. CV2CoV ha offerto una migliore protezione contro l’infezione da SARS-CoV-2, con cariche virali notevolmente inferiori nel tratto respiratorio superiore e inferiore rispetto a quelle delle scimmie che hanno ricevuto CVnCoV. Inoltre, il vaccino di seconda generazione ha indotto una risposta anticorpale neutralizzante più forte contro le varianti di SARS-CoV-2, inclusa la variante Delta. Gli autori hanno anche scoperto che CV2CoV produceva risposte anticorpali neutralizzanti paragonabili a quelle indotte dal vaccino BNT162b2 (Pfizer) nei macachi.

Sia la prima che la seconda generazione di questo candidato vaccino trasportano mRNA che codifica per la proteina spike del virus SARS-CoV-2. Le modifiche alle regioni non codificanti di seconda generazione del materiale genetico sono state ottimizzate per migliorare l’espressione proteica e hanno migliorato gli effetti protettivi di CV2CoV, concludono gli autori.