Stazione Spaziale: nuovamente posticipato per maltempo il prossimo lancio SpaceX per la NASA

Il prossimo lancio con equipaggio di SpaceX per la NASA è stato nuovamente posticipato.

L’Agenzia spaziale statunitense e SpaceX hanno spostato il lancio della missione Crew-3, che invierà 4 astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, da sabato 6 Novembre a lunedì 8 Novembre, a causa delle avverse condizioni meteo attese nei prossimi giorni.

La NASA e SpaceX stanno anche valutando se riportare i 4 astronauti della missione precedente, Crew-2, sulla Terra, prima di inviare Crew-3 in orbita.

Una capsula SpaceX Crew Dragon e un razzo Falcon 9 dovevano partire per la missione Crew-3 il 31 Ottobre dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida. Prima che l’equipaggio potesse salire a bordo, la NASA ha annunciato un ritardo di 72 ore, citando le avverse condizioni meteo lungo la traiettoria di volo del razzo.

In seguito, un piccolo problema medico è sorto con uno degli astronauti, costringendo l’Agenzia a spostare il lancio il 6 Novembre ora locale. Madre Natura ha annullato anche quel piano, poiché le condizioni meteo per tutto il fine settimana sembrano piuttosto scadenti, secondo i meteorologi del 45th Space Delta a Cape Canaveral.

Ora la NASA e SpaceX stanno ripensando ai loro piani sia per il lancio che per l’ammaraggio.

I team di missione stanno valutando se fare rientrare la missione SpaceX Crew-2 prima di lanciare la prossima a causa delle condizioni meteo, sia per il lancio che per le operazioni di recupero, hanno scritto i rappresentanti dell’Agenzia in un aggiornamento.

Gli astronauti Crew-2 attualmente sulla ISS – Shane Kimbrough e Megan McArthur della NASA, Thomas Pesquet dell’ESA e Akihiko Hoshide di JAXA – dovevano originariamente rientrare giovedì scorso, assumendo però la partenza del 31 Ottobre della missione Crew-3 con Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron e Matthias Maurer dell’ESA.

Il primo posticipo di Crew-3 al 3 Novembre ha spostato la partenza di Crew-2 al 7 Novembre.

I tempi sono stretti per Crew-2, lanciata ad Aprile, dato che Dragon dovrebbe rimanere nello Spazio per un massimo di circa 210 giorni o 7 mesi. Con la scadenza che si avvicina rapidamente e il tempo che sembra sfavorevole, la NASA potrebbe decidere di portare prima sulla Terra quella missione.

“Si tratta di decisioni dinamiche e complesse che cambiano di giorno in giorno,” ha affermato Steve Stich, responsabile del programma Commercial Crew della NASA. “Il tempo a Novembre può essere particolarmente complesso, quindi il nostro obiettivo è portare avanti il ​​piano con la massima probabilità di affidabilità e sicurezza“.

La prima data possibile di rientro per Crew-2 è il 7 Novembre, mentre per il lancio di Crew-3 l’8 Novembre. La NASA afferma che continuerà a monitorare le condizioni meteo sia a Cape Canaveral che a valle per determinare la migliore linea d’azione nei prossimi giorni.

Il problema medico dell’astronauta Crew-3 dovrebbe risolversi entro il giorno del lancio, hanno precisato i funzionari della NASA.