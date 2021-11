Operatrice sanitaria riammessa al lavoro, l’avvocato: “non è possibile sospendere una persona se non arreca disagio”

MeteoWeb

Il 22 novembre è uscita la prima sentenza di riassunzione di un sanitario sprovvisto di Green Pass. Adele Passerini, dell’Asl Roma H 6, è stata infatti, su ordine del Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, immediatamente ricollocata preso la Centrale Sats di Marino (RM). L’avvocato David Torriero, legale della signora Passerini, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Abbiamo fatto leva sui principi costituzionali e sul fatto che la sospensione dal lavoro deve essere adottata come extrema ratio, non è possibile sospendere una persona dal lavoro se questa non arreca disagio alla struttura –ha affermato Torriero-. Questa signora si è rifiutata di fare il vaccino, ma non si è mai rifiutata di fare il tampone e di mostrare il green pass, dimostrando dunque di essere una persona sana“.

Riguardo il super green pass, l’avvocato ha dichiarato: “Nel nuovo decreto ho rilevato degli aspetti di incostituzionalità, soprattutto per quanto riguarda la modifica dell’articolo 4 del decreto del 1 aprile. Sono stato subissato da richieste di associazioni e di categorie. Si potrebbe pensare di sottoporre il decreto legge alla Corte Costituzionale, ma è sempre il giudice che rimette la questione alla corte. Mia adesione ideologica alla causa no vax? Io l’adesione ideologica ce l’ho ai diritti fondamentali quali il lavoro, io difendo i lavoratori“.