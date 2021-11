Paleontologia: ritrovati in Cina i resti di un dinosauro fino ad ora sconosciuto

MeteoWeb

Nuove importanti scoperte arrivano dalla Cina. I paleontologi hanno infatti individuato un nuovo dinosauro con un unico arco neurale a forma di farfalla delle vertebre dorsali più anteriori, particolare che lo rende distinguibile dagli altri troodontidi. Il team di ricerca ha trovato l’olotipo nella regione autonoma della Mongolia Interna della Cina settentrionale. Quest’ultimo consiste in un cranio quasi completo, con una lunghezza totale di 12 cm e ossa postcraniali frammentarie. La lunghezza del corpo dell’animale raggiunge 1 metro. Pei Rui, ricercatore dell’Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e Paleoantropologia dell’Accademia Cinese delle Scienze, ha dichiarato che il dinosauro, che viveva nel periodo Cretaceo superiore – ovvero in ampio periodo di tempo compreso tra gli 83 milioni e i 70 milioni di anni fa – era nella fase subadulta, il momento chiave sia per lo sviluppo individuale che per l’evoluzione della popolazione. La scoperta è fondamentale in un’ottica di studio della biodiversità delle creature terrestri e del cambiamento paleoambientale nell’Asia nord-orientale nel tardo Cretaceo, ha spiegato ancora Pei. La versione online della scoperta è stata pubblicata a ottobre su ‘Cretaceous Research‘.