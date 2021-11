Pericoloso test missilistico russo provoca centinaia di migliaia di detriti spaziali: a rischio gli astronauti sulla ISS, costretti a rifugiarsi nelle capsule Soyuz e Dragon

MeteoWeb

La Russia ha condotto un test anti-satellite (ASAT) nelle prime ore di lunedì 15 Novembre, generando centinaia di migliaia di detriti spaziali e minacciando la sicurezza degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale: lo ha confermato il governo degli Stati Uniti.

“La Federazione Russa ha condotto incautamente un test satellitare distruttivo di un missile anti-satellite ad ascesa diretta contro uno dei suoi stessi satelliti,” ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Ned Price durante una conferenza stampa. “Finora il test ha generato oltre 1.500 pezzi di detriti orbitali tracciabili e centinaia di migliaia di pezzi di detriti orbitali più piccoli che ora minacciano gli interessi di tutte le nazioni,” ha proseguito Price, evidenziando che questo evento ha rappresentato una seria minaccia per i 7 astronauti attualmente in orbita.

“Questo test aumenterà significativamente il rischio per gli astronauti e i cosmonauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, così come per altre attività di volo spaziale umano,” ha aggiunto Price.

Ieri, i 7 astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale si sono rifugiati nei veicoli Soyuz e Dragon attraccati alla ISS mentre la Stazione continuava a passare attraverso un campo di detriti ogni 90 minuti. A bordo ci sono attualmente 4 astronauti della NASA, 2 cosmonauti russi e un astronauta ESA.

Quando l’equipaggio è stato messo al riparo, sono circolate voci secondo cui la Russia poteva avere condotto un test ASAT, distruggendo un satellite non funzionante non troppo lontano dalla Stazione, e che i detriti spaziali di quell’interazione potevano essere la causa di questo pericolo.

“Ci sono astronauti americani e cosmonauti russi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quello che i russi hanno fatto con questi 1.500 pezzi di detriti orbitali tracciabili rappresenta un rischio non solo per quegli astronauti, non solo per quei cosmonauti ma per i satelliti e gli interessi di tutte le nazioni,” ha sottolineato Price.

“Condividiamo la preoccupazione che i nostri colleghi del Dipartimento di Stato hanno evidenziato in precedenza oggi riguardo a questo test,” ha affermato il portavoce del Pentagono John F. Kirby durante una conferenza stampa al Pentagono.

Kirby ha aggiunto che “la preoccupazione più immediata sono i detriti stessi, che ora orbitano là fuori e potrebbero diventare un pericolo anche per la Stazione Spaziale Internazionale“.

“A causa dei detriti generati dal distruttivo test russo anti-satellite (ASAT), gli astronauti e i cosmonauti della ISS hanno intrapreso procedure di emergenza per la sicurezza,” ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson in una dichiarazione. “Sono indignato per questa azione irresponsabile e destabilizzante. Con la sua lunga e leggendaria storia di voli spaziali umani, è impensabile che la Russia metta in pericolo non solo gli astronauti partner americani e internazionali sulla ISS, ma anche i propri cosmonauti“.

“Le loro azioni sono irresponsabili e pericolose, minacciando anche la stazione spaziale cinese e i taikonauti a bordo,” ha aggiunto Nelson.

“Tutte le nazioni hanno la responsabilità di prevenire la creazione intenzionale di detriti spaziali dagli ASAT e di promuovere un ambiente spaziale sicuro e sostenibile,” ha affermato Nelson. “La NASA continuerà a monitorare i detriti nei prossimi giorni e oltre per garantire la sicurezza del nostro equipaggio in orbita“.

Rischi a lungo termine

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non è stato informato in anticipo di questo test. Quando è stato chiesto se la Russia avesse comunicato al dipartimento in anticipo cosa sarebbe avvenuto, Kirby ha risposto semplicemente con “No“.

Price ha aggiunto che questo test minaccia il futuro a lungo termine della collaborazione internazionale nello Spazio, ed è qualcosa che gli Stati Uniti non tollereranno.

“Un comportamento pericoloso e irresponsabile mette a rischio la sostenibilità a lungo termine dello Spazio e dimostra chiaramente che le affermazioni della Russia di opporsi alle armi e all’armamento dello Spazio sono false e ipocrite,” ha affermato Price.

“Gli Stati Uniti lavoreranno con i nostri alleati e partner per rispondere all’atto irresponsabile della Russia,” ha aggiunto Price. “Lavoreremo con alleati e partner in tutto il mondo per chiarire che questo comportamento non è qualcosa che gli Stati Uniti tollereranno“.

Kirby ha ripetuto conversazioni precedenti suggerendo che eventi come questo rafforzano il bisogno di regolazione e strutturano l’attività circostante nello Spazio. “Siamo stati molto chiari, vorremmo vedere norme per lo Spazio in modo che possa essere utilizzato in modo responsabile da tutte le nazioni che viaggiano nello Spazio“, ha dichiarato Kirby.