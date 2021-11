Marte, un altro successo per il rover Perseverance: raccolto il 3° campione del Pianeta Rosso [FOTO]

MeteoWeb

Perseverance ha raccolto un altro campione marziano da inviare sulla Terra.

Il rover della NASA ha eseguito un carotaggio lunedì scorso, riempiendo un tubo di titanio con roccia del Pianeta Rosso per la 3ª volta in assoluto.

“Un altro piccolo pezzo di Marte da portare con me. Il mio ultimo campione proviene da una roccia piena del minerale verdastro olivina, e ci sono diverse idee nel mio team scientifico su come ci sia arrivato,” si legge sull’account Twitter di Perseverance, dove il team della missione ha pubblicato alcune foto dell’operazione di campionamento.

L’olivina è un silicato di ferro e magnesio che costituisce la maggior parte del mantello superiore della Terra. Il tweet non ha fornito ulteriori dettagli sulle ipotesi, ma probabilmente il team di Perseverance darà indicazioni nei prossimi giorni o settimane.

Perseverance è atterrato a Febbraio scorso sulla superficie del cratere Jezero, largo 45 km, che in passato ospitava un lago e il delta del fiume.

Il compito principale del rover è quello di cercare segni di antica vita marziana e raccogliere dozzine di campioni, che verranno riportati sulla Terra grazie a una missione congiunta NASA-ESA, forse già nel 2031.

Il robot a sei ruote ha raccolto i suoi primi due campioni all’inizio di Settembre, entrambi da una roccia del Pianeta Rosso che il team della missione ha soprannominato “Rochette” (il doppio successo è arrivato ​​dopo un tentativo fallito all’inizio di Agosto, la roccia bersaglio era sorprendentemente friabile). Da allora, Perseverance ha percorso diverse centinaia di metri e ora sta esplorando una zona piena di dune, chiamata “Séítah” (che significa “tra la sabbia” in lingua Navajo).

Séítah sfoggia una varietà di rocce con molti strati, che hanno incuriosito il team scientifico, tanto da decidere di prelevare un campione nell’area.

“Ogni strato registra informazioni sulle condizioni ambientali presenti quando la roccia si è formata e i cambiamenti negli spessori degli strati o nelle espressioni strutturali indicano un cambiamento ambientale,” ha spiegato la collaboratrice studentesca della missione Perseverance Erin Gibbons, della McGill University in Canada. “Inoltre, studiando le direzioni di inclinazione degli strati, abbiamo stabilito che le rocce di Séítah sono probabilmente le rocce più antiche esposte in tutto il cratere Jezero,” ha precisato Gibbons. “Séítah rappresenta quindi l’inizio della documentazione geologica accessibile e offre un’opportunità unica per esplorare l’intera ampiezza dell’evoluzione del paesaggio“.

Perseverance ha recentemente ricevuto un aiuto da un piccolo amico robotico: l’elicottero marziano Ingenuity, che è atterrato con il rover a Febbraio. Ingenuity inizialmente è stato impegnato in una missione di dimostrazione tecnologica, ma ha funzionato così bene che ora sta conducendo un lavoro di scouting per Perseverance, particolarmente utile per le regioni come Séítah.