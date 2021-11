Maltempo, piogge torrenziali e forte vento in Bosnia Erzegovina: allagamenti, frane ed esondazioni, a Sarajevo elettricità e internet in tilt – FOTO

MeteoWeb

Piogge torrenziali si sono abbattute sulla Bosnia-Erzegovina nelle ultime ore, provocando allagamenti e situazioni critiche in varie localita’ del Paese. In varie zone, sono state segnalate frane e smottamenti. A causa dell’acqua alta, la situazione e’ critica in particolare intorno alle localita’ di Jablanica e Konjic, a sud di Sarajevo. I danni materiali sono ingenti, ma finora non sono state segnalate vittime.

Nemmeno la capitale Sarajevo è stata risparmiata dagli effetti del maltempo. Diversi quartieri della citta’ sono allagati ed e’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e squadre di soccorritori per evacuare diverse decine di famiglie e persone anziane rimaste isolate nelle proprie abitazioni. La città è rimasta a lungo senza energia elettrica ma nel pomeriggio l’elettricita’ e’ tornata, mentre risulta ancora interrotta la rete internet. Il vento forte ha abbattuto alcuni alberi che hanno provocato danni alle auto in sosta. Forti rallentamenti ha subito il trasporto pubblico. Per l’esondazione di alcuni fiumi e torrenti e’ stata interrotta la circolazione su alcuni collegamenti stradali, con pesanti disagi alla popolazione.

