Piogge torrenziali in Israele, allagamenti in diverse città: un morto e feriti, l’acqua sgorga dalle rocce nel Deserto della Giudea – VIDEO

Dopo una lunga e calda estate e un clima piacevole che si è esteso all’autunno, negli ultimi giorni Israele è stato colpito da un forte maltempo, che ha prodotto piogge torrenziali. Il Servizio Meteorologico Israeliano aveva avvisato che il weekend 20-21 novembre sarebbe stato caratterizzato da piogge e temporali in tutto il Paese, con il rischio di alluvioni lungo le coste e nel Deserto della Giudea.

Proprio nel Deserto della Giudea, a causa delle forti piogge, grandi quantità di acqua fuoriuscivano dalle rocce, come dimostra uno dei video in fondo all’articolo. Diversi fiumi sono esondati nei deserti del Negev e Arava, mentre una forte grandinata si è verificata nella città meridionale di Kiryat Malakhi.

Le alluvioni hanno portato alla chiusura delle strade in una serie di città costiere, incluse Holon, Bat Yam e Netanya. Le piogge hanno creato problemi e purtroppo anche vittime a causa delle strade scivolose. Sabato 20 novembre, due giovani di circa 20 anni sono rimasti feriti quando la loro moto è scivolata lungo l’autostrada vicino Gerusalemme: uno di loro è morto a causa delle ferite riportate, mentre l’altro è stato portato in ospedale. Sempre sabato, un uomo di circa 85 anni ha ricevuto cure di emergenza dopo essere stato trovato privo di sensi e senza battito nella città di Ramle. Probabilmente è scivolato ed è caduto in una pozza d’acqua, dove è stato trovato solo mezz’ora dopo la caduta. L’uomo è stato portato in ospedale, dopo essere stato rianimato. Una donna è stata salvata dal suo veicolo nella città di Netanya, a causa dell’alto livello raggiunto dall’acqua. 9 persone, tra cui 3 bambini, hanno riportato ferite da lieve a moderate quando due veicoli sono usciti fuori strada a causa della pioggia nella città settentrionale di Tiberiade.