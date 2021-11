Previsioni Meteo, è una domenica di maltempo su gran parte d’Italia: forti piogge e temporali al Centro/Nord

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il tempo via via è andato peggiorando, nel corso delle ultime ore, sulle aree centro-settentrionali. Già ieri e poi nella notte vi sono state aree con pesante maltempo, come sul Genovese, in Liguria, tuttavia le condizioni di instabilità in via generale sono state più circoscritte. Per oggi, invece, le nubi, i rovesci e i temporali saranno certamente più diffusi, essenzialmente sulle regioni centro-settentrionali, e spesso anche forti. Responsabile di questo ennesimo peggioramento sull’Italia è una bassa pressione mediterranea piuttosto ampia e collocata tra la Sardegna e il medio-alto Tirreno. Ma vediamo più in dettaglio le aree maggiormente interessate dal maltempo per il corso della giornata odierna e fino alla mezzanotte prossima.

Per la mattinata, le previsioni meteo computano nubi e piogge diffuse, anche temporali, soprattutto sul medio Tirreno in mare, sulle coste tirreniche, anche su Ovest Lazio, diffusamente sulla Toscana e piogge forti sulla Sardegna, soprattutto centro-meridionale, sul Levante ligure, e tra la Lombardia centro-orientale, il Trentino e il Centro Nord Veneto. Addensamenti con rovesci e locali temporali anche sulla Campania nordoccidentale, soprattutto Casertano, localmente anche verso il Napoletano e addensamenti col locali rovesci sulla Puglia meridionale. Tempo migliore e più ampiamente soleggiato sul resto del Sud e del Centro, qui soprattutto sui settori interni appenninici e sui versanti adriatici. Per il pomeriggio e la sera, il maltempo si accanirà sul medio Tirreno in mare, tra la Sardegna e le coste laziali, toscane, con rovesci e temporali forti, soprattutto in prossimità delle isole toscane. Rovesci e temporali in intensificazione anche sul Lazio, sulla Toscana, sull’Umbria e sconfinamento di rovesci anche sui settori interni abruzzesi, marchigiani, fino a quelli occidentali molisani. Naturalmente condizioni di maltempo che persisteranno su gran parte del Nord, soprattutto su Piemonte, Lombardia, Emilia, Liguria, anche sul Trentino, piogge più irregolari sul Veneto, sulla Romagna e sul Friuli. Meglio sulla Venezia Giulia e sull’estremo Nordest dell’Alto Adige. Rovesci e temporali ancora forti sulla Sardegna orientale, poi qui via via in miglioramento verso sera. Il quadro di massima computa fenomeni più intensi, come visibile nella mappa precipitazioni interna, sui settori tirrenici in mare di fronte alle coste toscane, quindi sui settori insulari toscani, Isola d’Elba e coste toscane vicine, qui con apporti spesso tra 80 a 100 mm ma anche 120/150 mm con rischio disseti e allagamenti. Apporti locali intorno ai 40/60/70 mm anche sulla Sardegna centro-meridionale e localmente tra Sud Lazio e l’estremo Nordovest della Campania. Accumuli fino a 40/60 /70 mm anche tra la Liguria di Levante e l’Emilia, poi tra il Veneto interno e l’area delle Dolomiti. In serata aumento di nubi da Sud anche verso la Calabria ionica, con qualche rovescio sparso. Da evidenziare Nevicate sui settori alpini, inizialmente più diffuse su Alpi Lombarde e del Trentino Alto Adige, poi in intensificazione sulle Alpi occidentali con quota neve fino a 1.600 m su Centro Est Alpi, 1.400/1.500 m sulle Alpi occidentali. Infine, le temperature massime sono attese, secondo le previsioni meteo, in generale calo, più apprezzabile al Centro Nord, meno al Sud. Valori massimi fino a +23/+24°C tra Sicilia e Calabria, mediamente comprese tra +15 e +22° C al Centro Sud, tra +10 e +15°C al Nord.

Per monitorare la situazione meteorologica ecco le pagine del nowcasting meteorologico che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: