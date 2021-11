Previsioni Meteo: è un sabato uggioso, nubi e piogge su gran parte del Centro/Sud

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il tempo sta tornando a peggiorare su diverse regioni meridionali e sul Sud della Sardegna, per via di una intensificazione della circolazione depressionaria attiva sui settori centro-meridionali e occidentali del nostro bacino. Sull’Ovest Mediterraneo, in particolare, sta affluendo proprio in queste ore aria più fredda in quota capace di attivare oltremodo una risposta ascensionale dal basso abbastanza significativa, anche per il rinvigorimento di una bassa pressione al suolo da giorni in azione tra il Nord Africa e le nostre due isole maggiori. In un contesto, quindi, di correnti portanti in prevalenza meridionali e sud-occidentali, per il corso della giornata odierna agiranno diversi fronti instabili, di tipo caldo sulle aree peninsulari e localmente sulla Sicilia, fronti più freddi e occlusi verso la Sardegna.

La conseguenza, naturalmente, sarà una progressiva intensificazione delle nubi e delle piogge sul Centro-Sud Italia e proprio sulla Sardegna, magari localmente anche con precipitazioni di una certa intensità. Più nel dettaglio, in queste ore mattutine le nubi più intense con i rovesci associati stanno riguardando la Campania centro-meridionale, il Centro Nord della Lucania e alcuni settori della Puglia centrale, in particolare del Barese interno centro-settentrionale. Nubi diffuse con piogge e rovesci più significativi anche sulla Sardegna meridionale, più intensi sul Cagliaritano, localmente verso i settori orientali sardi e nubi irregolari con rovesci sparsi anche sulla Sicilia, soprattutto centro-orientale, sul basso Tirreno in mare e qualcuno davvero localizzato sulla Calabria interna, verso il Molise e il Sud Abruzzo. Sul resto d’Italia, tempo più asciutto e anche ampiamente soleggiato, specialmente sul Nord Lazio, Toscana e su gran parte del Nord, eccetto più nubi basse, magari anche con nebbie e foschie sull’Emilia-Romagna e Nord Marche. Schiarite anche sulla Sardegna nord-occidentale. Per il resto della giornata, è atteso un peggioramento, in particolare tra Centro Nord Campania, Nord Puglia, Molise, Abruzzo Lazio, fino anche all’Umbria, Marche e alla Toscana orientale con rovesci e temporali più diffusi, localmente anche di moderata-forte intensità. Rovesci e temporali in intensificazione sulla Sardegna centro-meridionale e orientale, sul Tirreno in mare, qui anche forti in mare aperto. Addensamenti con piogge più localizzate e deboli sul resto del Sud, ma qui anche con tempo più asciutto, soprattutto sul Sud della Puglia, sul Sud Calabria e su diverse aree della Sicilia. Tempo migliore altrove al Nord, anche con ampio soleggiamento, salvo ancora più nubi basse e maggiore copertura sull’Emilia-Romagna. Le temperature di oggi sono attese, secondo le previsioni meteo, in ulteriore lieve calo al Nord, con massime mediamente comprese in pianura tra +10 e +17°C, in aumento al Centro, con massime tra +15 e +20°C, localmente oltre dove più soleggiato; valori stazionari o in ulteriore locale aumento anche al Sud, qui mediamente comprese tra +18 e +24°C, ma con punte fino al +25/+26° sulla Sicilia estrema meridionale, se non anche localmente verso i +27/+28°C.