Previsioni Meteo, focus sul Ciclone al Sud: pesante maltempo in arrivo sulle isole maggiori, fino a 200-300mm. I dettagli

Come già annunciato in precedenti previsioni meteo, le condizioni del tempo, già piuttosto compromesse su buona parte dell’Italia centro-meridionale, isole maggiori comprese, sono destinate a peggiorare ulteriormente, ma in maniera più circostanziata sulle due isole maggiori. Nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni, infatti, un minimo depressionario al suolo andrà approfondendosi a Ovest della Sardegna, per di più con piena corrispondenza depressionaria quota-suolo. L’ennesimo potenziamento della struttura ciclonica sui mari bassi e occidentali del bacino, sarà determinato ancora da un impulso più freddo in quota, proveniente dai settori scandinavi, il quale riuscirà ad affondare fino all’Ovest del Mediterraneo andando a dare nuova linfa alla semi-stazionaria circolazione depressionaria al suolo.

L’accanimento perturbato è atteso in misura maggiore, secondo le previsioni meteo, tra le due isole maggiori, dove agiranno le vorticità più intense e dove punteranno con maggiore insistenza i fronti più ostinati, in seno alle correnti portanti mediamente meridionali. La fase clou del maltempo è attesa, relativamente alla Sardegna, a iniziare dalla serata di domani, martedì 9, e fino alle ore centrali di mercoledì 10 poi, per la Sicilia, soprattutto tra mercoledì e probabilmente fino a venerdì prossimo. Sulla Sardegna, tra la seconda parte di mercoledì e la prima di giovedì, potrebbe esserci una pausa del maltempo, poi potrebbero tornare precipitazioni irregolari tra giovedì sera e venerdì. Sulla Sicilia, le precipitazioni potrebbe essere più continue a iniziare da mercoledì e, specie sui settori occidentali, Trapanese, Agrigentino, anche Palermitano, potrebbero essere anche intense, al punto da determinare accumuli significativi entro giovedì sera-venerdì, nell’ordine di qualche centinaio di millimetri. Le piogge sono attese localmente forti anche sulla parte orientale della Sardegna tra domani sera e mercoledì. Tuttavia è ancora presto per dettagliare sulla quantità delle precipitazioni e sulle aree più interessate. Per ulteriori dettagli rimandiamo ai nostri quotidiani aggiornamenti.