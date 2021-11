Previsioni Meteo Friuli Venezia Giulia: in arrivo fronte freddo da Nord e massa d’aria umida da Sud

MeteoWeb

“Lunedì sulla regione convergeranno una massa d’aria più umida da sud, e un fronte freddo da nord“: sono le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia, elaborate dagli esperti ARPA FVG – OSMER.

Domani cielo nuvoloso con precipitazioni sparse in genere moderate, solo localmente abbondanti, più probabili di notte e in mattinata. Quota neve inizialmente sui 2000 metri, poi in calo fino a 1400 metri sulle Prealpi, 1000 sulle Alpi, forse fino a fondovalle nel Tarvisiano. Soffierà vento da nord-est moderato in pianura e in quota, Bora sostenuta sulla costa, anche forte a Trieste.

Martedì 9 cielo in prevalenza sereno salvo possibili nebbie o nubi basse in alcune valli di primo mattino. Sulle Alpi Giulie cielo nuvoloso e possibile nevischio. Sulla costa soffierà Bora da sostenuta a forte.

Mercoledì 10 cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili nebbie o nubi basse in alcune valli di primo mattino. Sulla costa soffierà Bora moderata al mattino, in attenuazione nel pomeriggio

Giovedì 11 cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili nebbie in alcune valli di primo mattino