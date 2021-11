Previsioni Meteo: il maltempo allenta la presa sull’Italia, oggi residue piogge occasionali all’estremo Sud

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, l’ostinata circolazione depressionaria che per tanti giorni ha assillato soprattutto le regioni insulari e meridionali italiane, si è definitivamente allontanata verso il Mediterraneo orientale e il Sudest Europa e al suo seguito si sta facendo strada un tempo decisamente più asciutto e ampiamente soleggiato, anche verso il Sud, il medio-basso Adriatico e verso le isole maggiori. Restano moderate influenze di aria fresca orientale, indotte dalla bassa pressione evoluta oramai verso l’estremo Est Mediterraneo, ma esse saranno solo in grado di apportare ultimi addensamenti irregolari e qualche fastidio sull’estremo Sud, altrove l’anticiclone oramai è dominante.

Andando più del dettaglio, le previsioni meteo fino alla mezzanotte prossima computano cieli in gran parte sereni con tempo stabile, in particolare al Centro un po’ tutto, diffusamente sull’Emilia, sulla Liguria, sulla Lombardia centro-settentrionale e orientale, su buona parte del Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Nubi irregolari sui settori alpini e prealpini, ma in un contesto anche qui in prevalenza soleggiato. Da evidenziare, invece, nubi basse e nebbie diffuse sulla Pianura Padana tutta, anche nebbie fitte tra le pianure del Piemonte, della Lombardia occidentale e meridionale, localmente dell’Emilia nordoccidentale, della Romagna e del basso Veneto. Più nubi irregolari sull’Appennino meridionale, tra Est Campania, Lucania, localmente settore Sila, ma fenomeni su queste aree decisamente fiacchi o in prevalenza assenti. Qualche addensamento con possibili scrosci di pioggia più significativi sulla Sicilia meridionale e orientale, occasionalmente sull’Aspromonte e sulla Sila, ma a incidenza piuttosto localizzata. Ampio soleggiamento sul resto delle regioni meridionali e insulari, sole dominante in Sardegna. Temperature in aumento al centro-nord, stazionarie e più fresche al Sud, localmente sul medio-basso Adriatico, con massime mediamente attese tra +10 e +22°C, qualche punta verso i +23/+24°C più probabile sulle regioni centrali, tra Toscana, Umbria e Lazio. Infine, previsioni meteo per venti sostenuti settentrionali sul medio-basso Adriatico e sullo Jonio, qui anche forti, localmente anche sulle coste relative di Puglia e Calabria; venti moderati o forti settentrionali anche sul Canale di Sicilia, localmente moderati sul Sud peninsulare e sul medio Tirreno in mare.