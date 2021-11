Previsioni meteo: il weekend inizia soleggiato, ma via via peggiorerà con arrivo di piogge da Ovest

MeteoWeb

Come ampiamente annunciato nelle nostre previsioni meteo, il fine settimana sta iniziando all’insegna di una moderata alta pressione sull’Italia e del tempo stabile e in gran parte soleggiato. Naturalmente vanno computati i consueti fastidi legati a una condizione anticiclonica e tipici della nostra area mediterranea come nubi basse e nebbie, in particolare su alcune aree del Nord, localmente del Centro. Infatti, a fronte di un ampio soleggiamento che sta riguardando la gran parte del territorio, vanno rilevate, appunto, nubi basse e nebbie su tutta la Pianura Padana, localmente sul Golfo ligure e sulle coste relative e altre nebbie diffuse sul medio-alto Adriatico in mare, anche sui rispettivi settori della terraferma, soprattutto tra le Marche centro-orientali e verso Nord, fino alla Venezia Giulia. Nubi basse, con locali nebbie e foschie, localmente anche sul Nord della Sicilia, soprattutto sul Messinese occidentale e localmente sul Palermitano.

A parte questi fastidi, il sole e la stabilità saranno una caratteristica per tutt’oggi. Qualcosa, invece, inizierà a cambiare già da domani, a dimostrazione, come già annunciato in precedenti previsioni meteo, della scarsa consistenza strutturale del temporaneo cuneo anticiclonico. Infatti, un’area depressionaria, già attiva in queste ore sul settore iberico, avanzerà progressivamente verso Ovest, nel corso nella notte e di domani, fino a portarsi con fulcro tra le Baleari e la Sardegna, quasi a ridosso della nostra isola più occidentale. Dunque, anche la stabilità verrà via via meno a iniziare dal pomeriggio e di più verso la sera di domani, con nubi che inizieranno a coprire innanzitutto l’isola è poi un po’ tutti i settori occidentali anche peninsulari, con arrivo di piogge e rovesci sparsi, in particolare al Nordovest e su quasi tutte le aree tirreniche, fino localmente alla Sicilia. Sulle aree centro-orientali del Nord e su tutti settori adriatici, anche appenninici relativi e sul resto del Sud, ci sarà un progressivo aumento di nubi in giornata, magari nubi anche più compatte in serata, specie al Nordest, tuttavia ancora con tempo mediamente asciutto. Le temperature, secondo le previsioni meteo, sono attese in generale aumento, oggi, con massime fino a +24/+25° in particolare su alcune aree tirreniche pianeggianti centrali come Toscana, Umbria e Lazio; valori attesi in calo per domani al Centro Nord, stazionarie al Sud.

Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: