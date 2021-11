Previsioni Meteo: impulso instabile nel fine settimana, nuovo peggioramento da Nord a Sud

MeteoWeb

Dopo il maltempo di queste ore e di quelle prossime, fino a tutto domani, soprattutto tra le due isole maggiori, le previsioni meteo computano un certo allentamento dell’azione depressionaria sul nostro territorio, con addensamenti irregolari sui settori peninsulari fino al weekend e precipitazioni più deboli e circoscritte, salvo ancora fenomeni localmente forti sulla Sicilia orientale fino a venerdì 12. Un progressivo, nuovo peggioramento del tempo è atteso, invece, nel corso del prossimo fine settimana. Soprattutto verso domenica 14, infatti, un nuovo nucleo di aria più fredda in quota, in una ennesima traiettoria Nordest verso Sudovest e attraverso l’Europa centrale, si tufferà sul Mediterraneo occidentale, attivando una nuova circolazione instabile con perno depressionaria tra il Golfo del Leone e l’alto Tirreno.

La bassa pressione naturalmente attiverà nuovi fronti perturbati, in prevalenza occlusi o più freddi in azione in particolare sulle regioni nord-occidentali, localmente su quelle tirreniche. Per la prima parte del weekend, quindi per la giornata di sabato 13, già molte nubi e piogge interesserebbero diffusamente la penisola, più ricorrenti sulla Calabria ionica, irregolari anche sul resto della Calabria, sui settori ionici pugliesi, ma anche qui irregolari sul resto della regione, e piogge e locali temporali tra il Lazio, le coste campane e poi verso la Toscana, specie centro-orientale, l’Umbria e le Marche. Nubi e piogge o locali temporali diffusi anche su buona parte del Nord, sebbene in forma irregolare, più intensi su Est Piemonte, sul Ponente ligure e sull’alta Lombardia. Meglio tra le isole maggiori e sul medio Adriatico, soprattutto tra Sud Abruzzo, Molise, Nord Puglia e localmente Est Campania.

Sarà, però, nel corso di domenica 14 che, secondo le previsioni meteo, arriverà un peggioramento più intenso, in particolare sulle regioni di Nordovest e su quelle tirreniche centrale fino alla Campania, Sardegna, all’insegna di rovesci e locali temporali. Fenomeni localmente anche forti sul Piemonte e sul Ponente Ligure, con nevicate fino a 1.600/1.700 m sui settori alpini piemontesi. Piogge irregolari anche sui settori centro-orientali del Nord, meno sul Trentino-Alto Adige. Condizioni di variabilità sul medio-basso Adriatico, con annuvolamenti alternati a qualche schiarita e anche a locali scrosci di pioggia, ma decisamente più occasionali e più probabili sulle Marche e sull’Appennino laziale-abruzzese. Una instabilità un po’ più accentuata riguarderà la Sicilia, la Calabria meridionale e la Puglia meridionale, con piogge e rovesci più ricorrenti. Le temperature, secondo le previsioni meteo, sono attese in lieve calo già da sabato al Centro Sud, ancora più o meno stazionarie al Nord, mentre per domenica 14, il calo sarà più sensibili sulle regioni settentrionali, condizioni termiche stazionarie al Centro Sud.