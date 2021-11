Previsioni Meteo: la settimana inizia col maltempo in molte regioni, picchi di 100 mm entro la mezzanotte

MeteoWeb

Piogge insistenti, anche forti stanno interessando, come da previsioni meteo, soprattutto le regioni centro-occidentali del Nord dove è in azione una occlusione perturbata sin dalla giornata di ieri. Su alcuni settori piemontesi centro-occidentali si sono raggiunti già 80/90 mm di pioggia, di cui localmente 50/60 dalla mezzanotte trascorsa e fino a queste ore e altre cadranno nel corso della giornata, con accumuli complessivi dalle 24 di ieri alla mezzanotte prossima, fino a 80/90/100 mm, soprattutto tra Ovest Torinese e Sud Cuneese. Da evidenziare su queste aree Ovest piemontesi, le abbondanti nevicate che stanno cadendo sui settori alpini, fino a 70/90 cm freschi intorno e sopra i 2000 m, diverse decine di cm sui 1.500/1.600 m, ma diversi centimetri anche alle quote più basse 1.300/1.400 m, con comparsa di neve fino al 1200 o anche più sotto occasionalmente. Piogge e rovesci diffusi naturalmente anche sulla Liguria, soprattutto centro-occidentale, anche qui forti e rovesci o locali temporali sulla Lombardia, soprattutto centro-meridionale, sull’Emilia-Romagna localmente sul basso Veneto, sulla Toscana, specie centro-settentrionale. Su queste ultime aree, però, dovrebbe progressivamente migliorare in giornata con fenomeni sempre più localizzati e via via anche più deboli.

Ma a essere interessate dal maltempo non saranno soltanto queste regioni settentrionali, secondo le previsioni meteo. Un secondo minimo depressionario al suolo è già attivo sul Mar Libico settentrionale e avanzerà verso lo Ionio nel corso degli ore pomeridiane, poi la sera. Quest’altro minimo, che già sta arrecando rovesci e locali temporali sullo Jonio in mare, sulla Puglia centro-meridionale, sulla Lucania, localmente, sulla Calabria settentrionale, via via che vi risalirà verso Nord, porterà un peggioramento più intenso su buona parte delle regioni meridionali peninsulari, con rovesci e temporali forti in estensione dai settori ionici verso il Centro Nord della Calabria, tutta la Lucania, anche tutta la Puglia, gran parte della Campania e anche verso le regioni centrali in serata. Allerta sul Crotonese e verso le coste, aree orientali del Cosentino, per possibile forte peggioramento in serata e accumuli in unità di tempo ridotta che anche qui potrebbero spingersi fino a 80/90/100 millimetri entro la mezzanotte o le prime ore notturne, con il rischio di locali dissesti e allagamenti lampo. Piogge forti entro sera anche sulla Lucania, sulle aree interne pugliesi, ma diffusamente su tutto il Centro Nord della Puglia e anche sulle aree centro-orientali della Campania, fino al Molise e Abruzzo in tarda serata e verso notte. Piogge più irregolari sulla Campania occidentale, sul Lazio centro-orientale, sul resto dell’Abruzzo e fino alle Marche in tarda serata. Massima allerta ancora sulla Sardegna poiché su questa regione insisterà il maltempo, soprattutto sulle aree centro-meridionali. Dopo le piogge più irregolari, magari non particolarmente forti del mattino, arriverà un secondo peggioramento di nuovo intenso, soprattutto verso sera e poi nella notte, in particolare nuovamente verso il Cagliaritano, con ulteriori complicazioni alla già precaria situazione post alluvione di ieri. Infine, uno sguardo alle temperature attese, secondo le previsioni meteo, in calo più sensibile al Nordovest, apprezzabile anche sulla Sardegna e leggero sul Sud peninsulare; temperature in lieve aumento al Centro, stazionarie sulla Sicilia. I valori massimi sono attesi mediamente tra +15 e +22°C, qualche punta verso i +23/+24°C sulla Sicilia e sul Sud della Calabria, valori mediamente tra +9 e +17°C sulle aree pianeggianti delle regioni settentrionali