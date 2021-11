Previsioni Meteo: Lunedì 8 Novembre nuovo peggioramento su gran parte d’Italia

MeteoWeb

Ancora un accanimento instabile è atteso, secondo le ultimissime previsioni meteo, a inizio della prossima settimana, ossia per lunedì 8 novembre. A determinarlo, l’ennesimo affondo di un impulso instabile a carattere più fresco e proveniente dai settori baltici il quale, attraverso l’Europa centrale, si tufferebbe sul Mediterraneo centro-occidentale andandosi ad invorticare in prossimità della Sardegna. Naturalmente, l’apporto di vorticità positive alle quote medie atmosferiche, tornerebbe a esaltare la persistente area depressionaria in azione tra le isole maggiori e il medio-basso Tirreno, tornandola nuovamente a potenziare, dopo il temporaneo indebolimento nella giornata di domenica 7.

Come visibile nell’immagine barica in evidenza, la bassa pressione, oltre a espandersi un po’ su tutto il settore centrale del Mediterraneo, sarebbe caratterizzata, secondo le previsioni meteo, dall’azione di un doppio minimo, uno più profondo ed esteso posizionato a Ovest della Sardegna, l’altro secondario, sul medio Adriatico, collocato a Nord del Gargano. Intorno ai minimi, naturalmente, l’azione di diversi fronti, dapprima a carattere caldo sui settori peninsulari centro-meridionali, freddo sul medio-basso Tirreno in mare in avanzamento verso la penisola, e occluso tra le aree settentrionali appenniniche, la Toscana e la Sardegna. Le piogge e anche i temporali, secondo questo quadro barico, riguarderebbero soprattutto le regioni centrali, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo Molise e diffusamente la Campania con fenomeni spesso moderati o forti, più intensi tra l’Abruzzo orientale, il Molise, il basso Lazio e la Campania centro-settentrionale. Piogge moderate sono attese diffusamente sulla Sardegna, moderate o forti sulla Sicilia centro-orientale, fenomeni più localizzati sul resto del Sud e localmente anche al Nord, soprattutto tra Emilia-Romagna, Liguria, Sudest Lombardia, Veneto e aree centro-meridionali del Friuli-Venezia Giulia. Tempo migliore sul resto del Nord con maggiore ampio soleggiamento e più asciutto. Circa le temperature, esse sono attese, secondo le previsioni meteo, più o meno stazionarie o in lieve generale calo, magari più apprezzabile al Nordest.