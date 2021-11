Previsioni Meteo, ancora maltempo nei prossimi giorni: nubi e piogge ricorrenti al Centro-Sud

MeteoWeb

Le previsioni meteo computano un tempo mediamente instabile, in particolare sulle regioni del medio-basso Adriatico, meridionali e localmente anche sulle aree costiere tirreniche, almeno fino a metà di questa settimana. Responsabile dell’instabilità, una persistente bassa pressione che si collocherà con fulcro mediamente tra la Sardegna, la Sicilia e il medio-basso Tirreno, attivando impulsi instabili irregolari più attivi al Centro Sud. Non sono attese piogge e temporali particolarmente intensi, almeno in via generale, salvo qualche episodio forte a carattere locale, a causa anche di un progressivo livellamento termico verticale, dopo le piogge anche abbondanti di queste ore e di quelle prossime immediate. Tuttavia, l’azione vorticosa riuscirà a produrre sistemi nuvolosi abbastanza ricorrenti tant’è che almeno fino a giovedì, magari sull’estremo Sud anche fino a venerdì, il tempo continuerà a essere compromesso.

Nella mappa precipitazioni abbiamo evidenziato le aree più interessate secondo le ultimissime previsioni meteo. Gli impulsi instabili dovrebbero indirizzarsi maggiormente verso le regioni meridionali peninsulari, di più su quelle ioniche, risalire poi verso il medio Adriatico, anche verso i relativi settori appenninici per poi spingersi, ma decisamente più fiacchi, localmente fino al Nord Appennino. Tutte le aree colorate a scala di celeste-blu, quindi comprese le isole maggiori, specie le rispettive aree orientali, potranno vedere piogge irregolari, a tratti anche fasi asciutte, in ogni modo sempre con il rischio di addensamenti improvvisi e qualche scroscio di pioggia. Mediamente si tratterà di fenomeni moderati a carattere irregolare, in qualche caso localmente anche forti tra la Basilicata, i settori ionici calabresi settentrionali, localmente quelli ionici meridionali pugliesi; fenomeni più deboli e irregolari dall’Abruzzo occidentale, Marche, verso il Nord Appennino, anche sui settori occidentali delle isole maggiori. La circolazione dovrebbe essere poco favorevole a fenomeni sul medio Tirreno e diffusamente al Nord, salvo su questi settori nubi irregolari piuttosto presenti e qualche addensamento occasionalmente associato a scrosci di pioggia. In riferimento alle temperature, le previsioni meteo computano valori ancora un po’ sopra la media su gran parte della penisola, leggermente sotto media sul basso Piemonte, sulla Sardegna e verso la Sicilia occidentale. Da giovedì 18 e ancor più verso venerdì 19, progressivo calo anche al Sud e sulle regioni del medio-basso Adriatico. Prospettive di tempo in miglioramento e magari più ampiamente soleggiato su gran parte del paese nel fine settimana 20/21, ma su questa tendenza per il weekend daremo conferma nei nostri prossimi editoriali.

