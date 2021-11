Previsioni Meteo: maltempo invernale travolge l’Italia, tanta neve in Sardegna e in collina in Appennino

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, è in atto il maltempo invernale sulle regioni centro-meridionali. In seno a una saccatura nordeuropea in affondo sul Mediterraneo centrale, si è innescato un minimo depressionario a tutte le quote, attualmente con fulcro collocato sul Centro Italia. Intorno a esso ruotano fronti perturbati freddi e occlusi con precipitazioni diffuse su molte regioni. Le aree con maggiore impatto dei fronti saranno quelle del medio Adriatico, quelle centrali appenniniche, il medio basso Tirreno, la Sardegna e anche la Sicilia. Su questi settori sono attese le precipitazioni più intense e più ricorrenti fino alla mattinata di domani, martedì 30 novembre. Dunque, 24 ore di maltempo invernale al Centro Sud, poiché, come già evidenziato in precedenti aggiornamenti, il nucleo instabile nordeuropeo presenta al suo interno aria piuttosto fredda di matrice scandinava.

Già nevicate stanno raggiungendo in queste ore mattutina le colline di molte regioni centrali, anche della Sardegna, talora con nevicate anche abbondanti come visibile nell’immagine sopra di Tonara, nella provincia di Nuoro intorno ai 900 m. Nevicate però anche più in basso, fino a 5/ 600 m sulla Sardegna centrale e nevicate a bassa quota naturalmente su Centro Nord Appennino, qui localmente fino a 400 m tra l’Appennino toscano-umbro-marchigiano, a 5/700 m tra le aree interne laziali e l’interno Abruzzo, Nord Molise. Locali nevicate intorno ai 7/900 m sul Sud Appennino. I fenomeni continueranno per buona parte della giornata e ancora per la notte prossima con tendenza ad abbassamento della quota neve sul Centro-Sud Appennino nella notte. Oltre alla neve, naturalmente attesi rovesci e temporali diffusi alle quote più basse, con particolare attenzione alla Calabria tirrenica, soprattutto tra il Cosentino e Vibo Valentia, qui con possibili precipitazioni forti o violente e accumuli anche oltre 100 mm, quindi con rischio di locali dissesti e allagamenti lampo. Piogge e rovesci anche sulla Romagna meridionale, con fiocchi fino a 300/400 m, e locali nevicate sui settori alpini di confine e su Alpi centro-orientali, fino in valle. Tempo più asciutto al Nord, anche più soleggiato sulle pianure. Temperature in calo e più freddo ovunque. Venti forti occidentali sui bacini tirrenici, intorno alle isole maggiori e sui bacini ionici, basso Adriatico; moderati con rinforzi settentrionali sul medio-alto Adriatico e sul Nord Appennino.