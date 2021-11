Previsioni Meteo, nuova allerta per mercoledì 3 novembre: forte maltempo sull’Italia, allarme alluvioni tra Lazio e Campania

MeteoWeb

Previsioni meteo per una pausa dell’instabilità nel giorno della commemorazione dei defunti, martedì 2 novembre poi, per mercoledì, dal Regno Unito ci sarà un altro affondo depressionario indirizzato alla Penisola Iberica, ma che inciderà piuttosto pesantemente verso il Mediterraneo centrale. Il cavo instabile nord-atlantico in affondo verso la Spagna, infatti, solleverà intense masse di aria umida e instabile dalle Baleari, Sudovest Mediterraneo, verso i settori centrali del nostro bacino, con innesco di una bassa pressione al suolo sui settori settentrionali italiani, ma con anse cicloniche attive un po’ su tutto il paese. L’azione depressionaria al suolo, abbastanza rapida, ma piuttosto intensa, attiverà fronti perturbati che da Ovest si scaglieranno verso molte regioni italiane, dando luogo a rovesci e a temporali diffusi, spesso anche forti.

Come evidenziato nell’immagine precipitazioni interna, le aree più esposte saranno, secondo le previsioni meteo, quelle tirreniche centro-settentrionali fino alla Campania, localmente anche quelle appenniniche corrispondenti e i settori centro-orientali del Nord, specie alpini e prealpini, buona parte del Veneto e tutto il Friuli-Venezia Giulia. In particolare tra la Toscana, il Levante ligure, anche l’Emilia Romagna meridionale, e poi tra il Sud dell’Umbria, il Lazio, l’Ovest Abruzzo e la Campania, sono attesi, per l’intera giornata di mercoledì, rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità. Rovesci e temporali moderati o forti anche tra il Centro Nord della Lombardia, il Trentino-Alto Adige, gran parte del Veneto e su tutto il Friuli-Venezia Giulia. Saranno possibili accumuli ricorrenti sui 40/50/60 mm, specie sulle aree colorate in blu più scuro, fino a 90/100 mm sulle coste friulane e fino anche a 150/200 mm tra l’Ovest Molise, il Sud Lazio e la Campania nord-occidentale. Pre-allerta su queste aree per possibili fenomeni violenti e allagamenti lampo. Piogge e temporali moderati sul resto del Centro Nord, locali al Nordovest, moderate o localmente forti sulla Sardegna, locali sulla Puglia, sul Nord della Calabria e sulle aree centro-meridionali siciliane. Fenomeni più deboli o anche assenti sul resto del Sud, più deboli anche tra il Sud della Romagna e il Nordest delle Marche. Infine, previsioni meteo per venti moderati o forti tutti meridionali, localmente intensi sui bacini adriatici, sul Tirreno centro-meridionale e sui Canali delle isole maggiori; temperature stazionarie o in ulteriore aumento, specie al Sud.

