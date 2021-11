Previsioni Meteo, massima allerta in Sicilia e Sardegna per il Ciclone Blas: rischio forte maltempo con picchi di 120 mm

MeteoWeb

Come da previsioni meteo il Ciclone Blas, attivo sull’ovest Mediterraneo, sta portando un’altra intensa ondata di maltempo tra le due nostre isole maggiori, soprattutto sulla Sicilia. Nelle ultime 24 ore, in particolare sui settori occidentali e meridionali siciliani, si è abbattuto un intenso maltempo, causato da fronti perturbati incessanti provenienti dal Mar Libico, i quali hanno portato devastanti piogge soprattutto tra il Trapanese meridionale e sudorientale e l’Agrigentino occidentale, area Sciacca, Menfi, Castelvetrano, fino a 150/200 ma persino 270 mm di pioggia e naturalmente con dissesti e alluvioni conseguenti.

Nella giornata odierna, il maltempo continuerà a insistere ancora una volta forte su Sicilia, localmente anche su Sardegna. Le previsioni meteo per le prossime ore, computano una concentrazione dei rovesci e temporali forti, anche a carattere di nubifragio, soprattutto sulla Sicilia centrale e verso la parte orientale, con possibili accumuli fino a 80/100 mm entro sera e altro rischio di dissesti. Attenuazione del maltempo, invece, sulle aree devastate dell’Agrigentino occidentale e del Trapanese. Un temporale particolarmente forte è atteso, specie la sera, sull’area Catania, Acireale, Taormina e sui relativi settori interni, magari con possibilità di allagamenti lampo, per via di ingenti quantitativi di acqua in unità di tempo ridotta. Rovesci e temporali forti anche sulla Sardegna, specie centro-occidentale e settentrionale, anche qui con accumuli variabili fino a 40/70 mm. Sui settori peninsulari, continueranno a essere presenti nubi basse diffuse su tutti i settori adriatici e poi sul Nord Toscana, Centro Sud Piemonte, diffusamente anche sulla Lombardia, fino al Trentino, Ovest Veneto, sull’Emilia; alt6re nubi e piogge sparse tra Nord Lazio, Ovest Umbria e su Toscana tuttavia, su tutte queste aree saranno possibili fenomeni più occasionali e mediamente deboli, solo in qualche caso moderati, magari di più sul Piemonte centro-meridionale e localmente Tra Lazio, Umbria e Sud Toscana. Le temperature sono attese, secondo le previsioni meteo, in lieve calo al Centro Sud, con valori massimi mediamente compresi tra 11 e 22°C, naturalmente valori più bassi al Nord, qualche punta fino ai +23/+24°C in pianura, localmente al centro-sud, dove saranno presenti maggiori schiarite.