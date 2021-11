Previsioni Meteo, massima allerta in Sicilia per il ciclone Blas: imminente peggioramento, picchi di 250 mm tra Trapanese e Agrigentino

MeteoWeb

Già nubi e forti precipitazioni sono presenti localmente sull’isola da questa notte, ma la fase clou del maltempo, come già anticipato nelle previsioni meteo ieri sera, sta iniziando proprio in queste ore e proseguirà per tutto il pomeriggio, anche nella notte e per buona parte di domani. Massima allerta per l’arrivo di intensi fronti perturbati dal Mar Libico i quali si abbatteranno in maniera veemente, soprattutto verso la Sicilia centro-occidentale, in particolare sulle province di Agrigento, Trapani e Palermo. Responsabile dell’azione perturbata è il ciclone Blas, il quale, però, si pone con il minimo al suolo piuttosto a ovest della Sicilia, in prossimità delle Baleari, ma che in quota presenta aria piuttosto fredda in espansione fino al Canale e Mare di Sicilia e in grado di esaltare in maniera parossistica l’intensa ascensione verticale di aria umida e calda proveniente dal Mar Libico.

Ribadiamo la massima allerta per Trapanese, Agrigentino e Palermitano, poiché su questi settori da queste ore e per almeno le 24/36 prossime, potranno avere luogo fenomeni persistenti e violenti in grado di scaricare ingenti quantitativi di acqua in unità di tempo ridotta. Continuiamo ad avere stime su accumuli intorno ai 100/150/200 millimetri entro domani, localmente anche 250 mm specie tra Trapanese e Agrigentino centro-occidentale. Rispetto alle previsioni meteo ultime, magari l’asse perturbato si è spostato leggermente verso Ovest ma, grosso modo, l’area particolarmente a rischio resta quella occidentale della Sicilia, evidenziata nella mappa interna precipitazioni, in colore fucsia. Massima allerta su queste aree, anche su quelle blu più intenso, per rischio alluvioni. Piogge importanti anche sulla Sardegna soprattutto nord-orientale e orientale in genere, tuttavia con stima accumuli minore, mediamente fino a 60/80 mm, ma ugualmente in grado di provocare qualche dissesto. Infine, anche una segnalazione sui venti, tutti orientali o sud-orientali, attesi spesso forti sul Mare di Sicilia lungo le coste agrigentine e meridionali del Trapanese, fino a 50/70 km/h e ancora più intensi sul Messinese, qui fino a 80/90 km/h.

