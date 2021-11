Previsioni Meteo: nubi e piogge sparse insistono su Centro/Sud e Sardegna

MeteoWeb

Le previsioni meteo anche per la giornata odierna continuano a computare una certa instabilità su alcune regioni italiane, in particolare su quelle centro-meridionali e sulla Sardegna. Il contesto barico sul Mediterraneo, specie centro-occidentale, è caratterizzato dall’azione in quota di un cavo depressionario di matrice nord-europea in affondo verso la Spagna centro-orientale e le Baleari e, al suolo, da una moderata, ma piuttosto estesa area depressionaria che si allunga dal Nord Africa fino al Mediterraneo centrale. Dunque, la circolazione instabile che interessa diverse nostre regioni continua ad avere una componente meridionale, mediamente sudoccidentale, con l’azione di fronti che si direzionano principalmente al Centro Sud, interessando poco o nulla le regioni del Nord.

Entrando più nel dettaglio per la previsione di oggi, la mattinata trascorrerà all’insegna di nubi diffuse su tutto il Centro Sud, più irregolari e alternate anche a schiarite sulle aree del basso Tirreno, tra Sud Campania, Calabria, localmente il Sud della Puglia e schiarite diffuse anche tra il Nord Lazio, l’Umbria e le Marche. Le piogge associate alle nubi, naturalmente, non saranno presenti a tappeto, si tratterà di piogge piuttosto localizzate e irregolari, più presenti sul Lazio, sull’Abruzzo, sulle Marche meridionali, localmente sul Centro Ovest Molise e sui settori Nord del Gargano, sulla Puglia settentrionale. Locali addensamenti e qualche pioggia anche sull’estremo Sud della Campania, tra il Sudovest della Basilicata e l’estremo Nordovest del Cosentino, altre piogge e rovesci irregolari anche sulla Sicilia centro-orientale. Addensamenti più intensi sul medio Tirreno in mare, di fronte alle coste sarde settentrionali, qui anche con locali temporali e qualche rovescio sulla Sardegna sud-occidentale e sull’estremo Nord/Nordovest dell’isola. Sul resto del Centro Sud, nubi diffuse, ma scarsi fenomeni, nuvolosità abbastanza estesa anche sulla Toscana, tempo più asciutto e più ampiamente soleggiato, invece, al Nord. Per le ore pomeridiane, le previsioni meteo continuano a indicare le aree centro-meridionali come quelle più interessate da nuvolosità e da locali piogge, in particolare le aree centrali tra Lazio, Abruzzo, Molise e piogge in intensificazione anche sul Nord della Puglia, sulla Lucania, sulla Campania, localmente sulla Calabria centro-settentrionale. Possibili condizioni di instabilità più accesa sulla Sardegna, soprattutto settentrionale, magari qui con piogge e rovesci più consistenti, specie tra Nord Sassarese e Olbia Tempio; addensamenti e piogge irregolari anche sulla Sicilia, qualcuna, ma decisamente più localizzata e debole, su Toscana, Marche, localmente fino alla Romagna meridionale; continuerà un tempo più asciutto e più ampiamente soleggiato al Nord. Le temperature, infine, sono attese sempre sopra media con previsioni meteo, anzi, di valori abbondantemente in surplus sull’estremo Sud, fino a +29/+30°C sulla Sicilia sudorientale e +28/+29°C sulla Calabria meridionale, tra +20 e +27°C altrove in pianura al Sud; valori più o meno stazionari o in leggero calo e più freschi al Centro Nord, con massime mediamente comprese tra +14 e +23°C in pianura. Venti anche forti di Scirocco sul basso Adriatico e sullo Jonio orientale, mediamente deboli-moderati con locali rinforzi altrove, mediamente nei quadranti settentrionali o nord-orientali,da Ovest solo sul Canale di Sardegna.