Previsioni Meteo: oggi piogge e temporali in tutta Italia, maltempo diffuso con picchi di 140 mm e rischio dissesti

Un avvio di novembre che sarà caratterizzato, come da previsioni meteo, da un diffuso maltempo su molte regioni entro la mezzanotte prossima. Il peggioramento è determinato da un affondo di un cavo instabile nord-europeo verso il Mediterraneo centro-settentrionale, con relativo innesco di un’area di bassa pressione che andrà spostandosi dal Mare di Corsica occidentale, Sud Francia, dove è in azione in queste ore mattutine, verso l’alto Tirreno e poi verso il Nord Italia. Le nubi e le piogge interesseranno un po’ tutto il paese entro la tarda serata, mostrandosi spesso dimostrata forte intensità, qualche settore anche in forma violenta con possibile rischio di locali dissesti. Ecco l’evoluzione più in dettaglio con evidenza delle aree più esposte alle precipitazioni più intense.

In prima mattinata, nubi e rovesci, anche temporali, interesseranno, secondo le previsioni meteo, soprattutto il Nordovest, specie Piemonte e Liguria centrale, localmente di moderata-forte intensità. Piogge e rovesci anche sulla Lombardia occidentale, localmente sul Veneto, sul Nordest della Romagna e qualche debole piogge irregolare anche sul Lazio e sulla Sardegna. Via via, in mattinata, il maltempo si farà più intenso tra il Piemonte occidentale, la Liguria centrale e la Lombardia con fenomeni anche forti; fenomeni in intensificazione anche sulla Sardegna, specie sulla parte occidentale, moderati verso il Trentino Alto Adige e verso il Veneto, l’Emilia, localmente verso il Nord della Romagna, meno sulla Romagna meridionale. Altre nubi e piogge sparse sul medio Tirreno, specie tra Toscana e Lazio, ma più irregolari, qualcuna anche su Umbria e fino alla Campania occidentale. Rovesci e temporali in intensificazione anche sulla Calabria ionica, sul Nordest Sicilia, Messinese, e qualcuno più debole sui settori ionici fino alla Lucania e Sud Puglia. Tempo migliore sul resto del Sud, soprattutto sulle regioni adriatiche.

Attenzione, perché nelle ore pomeridiane e poi in serata è previsto un diffuso e generale peggioramento del tempo su tutto il paese, ma più intenso sulle regioni centro-orientali del Nord e sulla Liguria, alta Toscana, dove saranno possibili rovesci e temporali anche violenti, localmente fino ad accumuli, entro la mezzanotte, sui 70/80/90 mm, ma anche verso i 100mm, tra alta Toscana, Levante ligure, quindi aree interne dello Spezzino e settentrionali delle province di Massa-Carrara. Attenzione ai temporali e rovesci forti anche tra il Bresciano, il Veneto settentrionale e il Pordenonese, Friuli: anche su queste aree accumuli diffusi sui 60/ 80/100 millimetri, ma fino localmente a 130/140 mm, in particolare tra il Nord Veneto e il Sud Trentino, area Bassano del Grappa, Feltre, Vittorio Veneto, Maniago. Allerta su questi settori per possibili dissesti. Rovesci e temporali nel pomeriggio-sera in intensificazione su tutti i settori tirrenici, dalla Toscana, al Lazio, alla Campania e sulla Calabria, anche sulla Sardegna, specie occidentale, e su ovest Sicilia: attesi fenomeni localmente forti, soprattutto su Campania occidentale e sul Cosentino. Rovesci più irregolari sul medio basso Adriatico e sulla Sicilia. Le temperature saranno in generale aumento, soprattutto al Centro Sud e ancor più sulle isole maggiori dove, in presenza di maggiori schiarite soleggiate nelle ore più calde della giornata, potrebbero raggiungersi anche i +27/+28°C in pianura. Infine, uno sguardo ai venti, attesi, secondo le previsioni meteo, moderati o forti dai quadranti meridionali sull’Adriatico e sullo Jonio, da Sud/Sudovest sul Tirreno centro-meridionale, moderati o forti dai quadranti occidentali sui Canali delle isole maggiori, settentrionali sull’alto Tirreno, sul Mare di Corsica e sul Mare di Sardegna.