Previsioni Meteo: oggi ancora molte nubi e piogge su diverse regioni

Ancora una giornata con cieli spesso grigi, secondo le previsioni meteo, e anche precipitazioni abbastanza ricorrenti su diverse regioni, tuttavia incidenza dell’instabilità un po’ più circoscritta per oggi. Naturalmente il regime barico continua a essere depressionario su gran parte dei Mediterraneo centro-occidentale e anche dell’Italia, con bassa pressione attiva sul medio-basso Tirreno. Intorno a essa sono in azione due fronti instabili principali, uno a stretto giro intorno al minimo, sul Tirreno in mare, dove sta determinando rovesci e temporali diffusi, spesso in sconfinamento anche verso le coste e i settori occidentali del medio Tirreno, un secondo, in azione sul medio Adriatico, questo spinto da correnti orientali richiamate dal minimo, posto in asse obliquo tra la Sardegna e il Sud Italia.

L’instabilità odierna, in questo contesto barico, riguarderà soprattutto, stando alle previsioni meteo, il medio Adriatico, le Marche, l’Abruzzo, localmente anche il Molise e i rispettivi settori interni appenninici; altre nubi e piogge, anche temporali forti sul medio-basso Tirreno in mare, in giornata, e fenomeni sconfinati anche verso il Lazio, soprattutto centro-meridionale, localmente verso le coste campane. Possibili addensamenti anche sullo Jonio centro-orientale e sul basso Adriatico, con qualche pioggia verso il Sud della Puglia e altri addensamenti irregolari sulla Sicilia, anche qui con rovesci localizzati e qualche temporale verso le coste estreme sudorientali. Addensamenti con nubi e locali rovesci anche sulla Sardegna, soprattutto nordorientale, e qualche rovescio irregolare verso le coste pugliesi nel pomeriggio-sera, localmente fino al Nordest della Campania, Nord Foggiano in serata. La bassa pressione, mediamente, inciderà meno sul medio-alto Tirreno e sulle regioni settentrionali perchè un po’ più lontana da queste aree, tuttavia correnti orientali addenseranno nubi, soprattutto sul Piemonte centro-occidentale, arrecando anche qui piogge e rovesci sparsi. Tempo più asciutto sul resto del Nord e più asciutto anche sulla Toscana, su Ovest Sardegna, ma schiarite riguarderanno anche la Calabria, soprattutto ionica, la Lucania centro-meridionale, l’Ovest della Puglia e il resto della Sicilia. Circa le temperature, le previsioni meteo computano un lieve calo al Nord, localmente anche al Centro, più o meno stazionarie al Sud, con massime fino a +23°C sulle regioni meridionali, mediamente comprese tra +14 e 19/20°C al Centro, tra +9 e +15°C al Nord.