Previsioni Meteo: oggi ancora rischio piogge e locali temporali, ultime battute prima del miglioramento

E’ alle battute finali la duratura circolazione depressionaria che da molti giorni sta imperversando sul Mediterraneo centro-occidentale. Le previsioni meteo annunciano altre 24/36 ore di influenza su alcune nostre regioni, ancora con rischio di piogge e locali temporali poi, finalmente, essa dovrebbe allontanarsi verso il Sudest Europa e permettere un miglioramento generale del tempo su gran parte del paese. Tuttavia, ancora per oggi e per buona parte di domani continuerà a influenzare soprattutto le regioni medio-basse adriatiche, quelle meridionali, localmente anche insulari.

In particolare, per la giornata odierna, il minimo depressionario indugerà sui mari bassi italiani, con nubi e addensamenti che, secondo le previsioni meteo, continueranno a interessare il medio Adriatico, all’insegna di rovesci sparsi e qualche temporale, specie tra Sud Marche, Abruzzo, anche Molise e poi sulla Puglia. Fenomeni un po’ più intensi sono attesi tra il Sud Abruzzo e il Molise, qualche altro sul Teramano e fenomeni temporaleschi più significativi, nelle ore pomeridiane, sono attesi sulla Puglia centrale, essenzialmente sul Barese, occasionalmente sulla Lucania e sul Crotonese, nella Calabria nordoccidentale. Sul resto delle aree evidenziate in colore celeste, i fenomeni saranno più deboli e localizzati, possibili anche localmente sulle isole maggiori e occasionalmente fino alla Romagna meridionale. Bel tempo soleggiato e stabile sul resto d’Italia, soprattutto sulle regioni tirreniche, sul resto della Sardegna e diffusamente al Nord, salvo qui nubi basse con locali nebbie e foschie sulla Pianura Padana centro-occidentale, soprattutto tra bassa Lombardia, Emilia e Piemonte. Da rilevare ancora per domani nubi e residue piogge sparse, anche qualche rovescio moderato, tra il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, localmente la Campania orientale e anche la Sicilia settentrionale e orientale. Sempre bel tempo e sole altrove. Le temperature sono attese in moderato calo tra il medio-basso Adriatico e il Sud, soprattutto tra Molise, Puglia, Lucania ed Est Campania; valori tutti in aumento sul resto del paese, di più al Nord.